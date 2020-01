Kurse für alle Generationen

Lampertheim/Bensheim.Derzeit erarbeitet das Team des Familienzentrums Bensheim ein neues Kursprogramm für seinen Standort in Lampertheim. Das erklärt Projektkoordinatorin Silvie Freudenberger auf Anfrage des „Südhessen Morgen“. Bisher bietet das Familienzentrum in der Spargelstadt etwa Vernetzungsmöglichkeiten für Tagesmütter, ein Drop-in (ähnlich einer Krabbelgruppe) sowie Beratungen durch eine Kinderkrankenschwester. „Das Programm von März bis September soll weit darüber hinaus gehen“, kündigt Freudenberger an.

Spielerische Angebote

Enthalten sein werden beispielsweise Bewegungs- und spielerische Angebote für die Jüngsten, Kreatives wie Schmuck- und Seifenproduktion oder kreatives Malen, aber auch etliche Vorträge. Voraussichtlich im Februar sollen die neuen Kurse vorgestellt werden.

Unterdessen organisiert das Familienzentrum auch für Samstag, 1. Februar, auch einen Babysitterkurs, der in der Wormser Straße 10 stattfinden soll. Er richtet sich an Interessierte ab 14 Jahren und vermittelt von 10 bis 17 Uhr Kenntnisse im Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern beim Füttern, Wickeln, bei Trotzanfällen, zu Erster Hilfe und Unfallverhütung, zum Beruhigen und Trösten sowie Fingerspiele, Lieder und vieles mehr.

Die Teilnahme kostet 21 Euro. Zum Abschluss gibt es ein „Babysitter-Diplom“. Damit man sich in die Kartei der Tageselternbörse aufnehmen lassen und hat so die Möglichkeit, beraten und vermittelt zu werden. off

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.01.2020