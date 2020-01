Lampertheim.Viernheim, Lampertheim, Heppenheim, Bensheim und Lorsch bieten auch in diesem Jahr ein Weiterbildungsprogramm für Ehrenamtliche an. Es umfasst 41 Kurse für Mitarbeiter in Vereinen und Initiativen zur Fort- und Weiterbildung: zeitgemäße Korrespondenz, Stressmanagement, Entspannung im Vereinsalltag, Arbeitsorganisation und Zeitmanagement, Pressearbeit und anderes mehr. Den neuen Programmflyer haben die Bürgermeister im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. In Umfragen zum Thema „Bürgerengagement“ forderten die Ehrenamtlichen mehr Unterstützung. Deswegen wurde dieses vom Land Hessen unterstützte Weiterbildungsprogramm für Ehrenamtliche eingeführt.

Die neue Broschüre wurde bereits allen Vereinsvorständen zugeschickt, und liegt im Bürgerservicebüro zur Abholung bereit. Weitere Informationen unter https://www.lampertheim.de/de/buergerservice/soziales/ehrenamt-weiterbildung.php red

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.02.2020