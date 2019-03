„Lômbader Babbler“

Lampertheim.Bei ihrem nächsten Treffen am morgigen Dienstag, 19. März, ab 19 Uhr im Alten Rathaus wollen sich die „Lômbadder Babbler“ gemeinsam mit den Besuchern an die schönsten Stunden der gerade vergangenen Fastnacht erinnern. Heitere Stunden mit witzigen Anekdoten – alles im Lampertheimer Dialekt. Jeder Teilnehmer kann aktiv mitmachen und seinen Beitrag vorstellen. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 06206/5 71 26 oder per E-Mail an Kalle-Horstfeld@web.de. red (Bild: roi)

