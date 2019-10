LA Reed Big Band bei musikalischem Frühschoppen in Hofheim

Hofheim.Der Ortsbeirat Hofheim und cultur communal laden am Sonntag, 17. November, zu einem gemütlich-beschwingten musikalischen Frühschoppen in das Hofheimer Bürgerhaus ein. Dort spielt die LA Reed Big Band unsterbliche Swing-Klassiker von Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie und vielen anderen.

Die Band existiert nun mehr schon seit 1989. Sie besteht aus rund 20 Musikern unter professioneller Leitung des Saxofonisten und Flötisten Rainer Heute, der auf eine beachtliche musikalische Laufbahn zurückblicken kann (Chaka Khan, Big Band des Süddeutschen Rundfunks und etliche Stationen mehr). Heute ist er festes Mitglied der renommierten HR-Big Band.

Die LA Reed Big Band hat sich in den vergangenen Jahren durch unzählige Auftritte in der Region einen großen Freundeskreis erspielt und dabei auch schon so prominente Kollegen wie Bill Ramsey oder Joy Flemming begleitet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Beginn dieser Veranstaltung ist 11 Uhr (Einlass: 10 Uhr). Der Eintritt beträgt im Vorverkauf acht Euro, an der Tageskasse zehn Euro. Die Veranstaltung ist bestuhlt bei freier Platzwahl. red/ Bild: ksm/A

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.10.2019