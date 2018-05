Anzeige

Lampertheim.Seit einiger Zeit gibt es in der Seniorenbegegnungsstätte „Alte Schule“ einen Theaterworkshop, in dem sich schauspielbegeisterte Senioren treffen. Sie haben jetzt zwei Sketche einstudiert, die sie am morgigen Dienstag, 15. Mai, ab 15 Uhr im Nachmittagsprogramm der Begegnungsstätte aufführen möchten.

Der Theaterworkshop trifft sich seit Januar einmal Mal pro Woche. Geleitet wird er von Heiner Kraft. Die Senioren freuen sich, anderen zeigen zu können, was sie einstudiert haben. Im Laufe des Sommers soll das Programm, das Repertoire sozusagen, erweitet werden.

An dem Nachmittag gibt es natürlich auch wie gewohnt Kaffee und Kuchen. Die Bewirtung übernehmen die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Seniorenbegegnungsstätte. Die Cafeteria öffnet von 14.30 bis 16.30 Uhr. Auch neue Besucher sind eingeladen und willkommen, den Nachmittag gemütlich miteinander zu verbringen. red