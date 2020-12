Lächelnde Passanten

2 Fotos ansehen Der Blick aus einem Fenster des Hofheimer Familienzentrums. © fh

Hofheim.Hinter der Fensterfront des katholischen Familienzentrums in Hofheim spielen aktuell 112 Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren. Bei vielen Spaziergängern, die an dem Gebäude in der Kirchstraße vorbeilaufen und einen Blick auf die Fenster werfen, kommen Erinnerungen hoch. Denn etliche Eltern oder gar Großeltern, die heute ihren Nachwuchs dort hinbringen, waren früher selbst in dem katholischen Kindergarten. Häufig sehe sie bei Passanten ein Schmunzeln im Gesicht, sagt auch Heike Kissel-Eltrop, die Leiterin der Einrichtung. „Da hat jeder seine eigene Geschichte.“

Im Laufe der Zeit erfolgte der Übergang vom Kindergarten mit 75 Kindern bei Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr zum Familienzentrum mit 112 Kindern, die von 7 bis 16.30 Uhr betreut und verköstigt werden. Mit einher ging auch ein Wandel in der Pädagogik, von den geschlossenen Gruppen zum offenen Konzept mit Erzieherinnen, die sich multiprofessionell fortgebildet haben. Auch die Nutzung der Räume hat sich geändert. Statt der klassischen Gruppenräume gibt es nun Räume mit speziellen Funktionen – einen Rollenspiel-, einen Kreativ-, einen Bau- und einen Turnraum. Zudem gibt es noch einen Raum für die Krippe. Und auch die Außenfassade wurde angepasst.

Heike Kissel-Eltrop führt im Gespräch mit dieser Redaktion aber auch Konstanten hinter den Fenstern auf. „Dazu zählen lachende Kinder, herzliche Erzieherinnen und engagierte Eltern: alles wie vor 50 Jahren“, so die Leiterin. fh

