Längere Sperrung in Hofheim

Bürgermeisterwahl Tauberbischofsheim

Wolfgang Vockel tritt nicht mehr an

Paukenschläge am Mittwoch. Bürgermeister Wolfgang Vockel hat am Morgen seine Kandidatur zurückgezogen. Impfingens Ortsvorsteher Dr. Dominik Carle hat sich am Abend beworben. Tauberbischofsheim. Eine Ära wird zu Ende gehen, ...