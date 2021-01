Lage in Klinik etwas ruhiger

Lampertheim.Die Lage im Lampertheimer St. Marienkrankenhaus hat sich im Vergleich zur Situation von vor vier Wochen etwas entspannt. Die Belegungsampeln auf der Homepage stehen nicht mehr dauerhaft auf Rot. „Momentan ist es etwas ruhiger als noch vor Weihnachten“, bestätigt Geschäftsführer Andreas Raddatz auf Nachfrage dieser Redaktion. Derzeit gebe es kaum noch Patienten mit Corona, und auch bei den Mitarbeitern seien die positiven Fälle zurückgegangen. Die Mannschaft sei weitgehend komplett, niemand mehr in Quarantäne. Diese Entwicklung sei auch in den anderen Krankenhäusern im Kreis zu sehen, so Raddatz. Dies habe er bei einer Konferenz der Klinikleiter mit Gesundheitsdezernentin Diana Stolz erfahren.

Die Zahl der Neuaufnahmen von normalen Patienten könnte höher sein, wünscht sich Raddatz. Es gibt keinen Aufnahmestopp auf den Stationen der Inneren und der Geriatrie. Allerdings sei immer noch eine abwartende Haltung zu verzeichnen. Doch Aufnahmen seien möglich, betont der Geschäftsführer mit Blick in Richtung Patienten und einweisende Ärzte – zumindest solange bis sich die Situation coronabedingt wieder verschärfen sollte.

Unterdessen wartet die Belegschaft des St.-Marienkrankenhauses noch immer auf die Impfungen. Es sei geplant, dass eins der mobilen Teams, die zurzeit die Alten- und Pflegeheime anfahren, auch ins Krankenhaus kommt. So sei es mit dem Impfzentrum des Kreises in Bensheim vereinbart. Aber noch gebe es keinen Termin. „Wir könnten auch alle durch unseren Betriebsarzt impfen lassen, dann bräuchten wir nur den Impfstoff“, so Raddatz. Aber auch das würde erst funktionieren, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist. swa

