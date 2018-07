Lage ist ruhig, aber in Bewegung

Anzeige

Frau Delceva, Sie sind seit zweieinhalb Jahren bei der Stadt Lampertheim für die Betreuung der Flüchtlinge und deren Integration zuständig. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die aktuelle politische Debatte verfolgen?

Kristina Delceva: Wenn ich die aktuelle politische Situation verfolge, macht mich die Gesamtsituation der Weltpolitik und das, was uns an Information wiedergegeben wird, sehr nachdenklich. Man bekommt das Gefühl, dass man durch die gehäufte und themengleiche Berichterstattung zum Schwarz-Weiß-Denken verleitet wird. Die Welt fiebert für 13 Menschen, die aus einer Höhle gerettet werden, mit, zeitgleich ertrinken knapp 1000 Menschen im Mittelmeer und es scheint nicht das gleiche Maß an Aufschrei zu bewirken. Ein Enkel eines Deutschen, der eine schottische Mutter hat, zurzeit mit einer Slowenin verheiratet und geschieden aus einer tschechoslowakischen Ehe kommt, hält menschenunwürdige Reden über Rassismus und bestimmte Migrationsgruppen. Da wir den ganzen Sommer ausschließlich mit der Asylthematik beschäftigt wurden, heißt es konkret für die Flüchtlinge, weiterhin stark zu bleiben, sich weiterhin auf die gewünschte Arbeitsstelle zu bewerben und zu fokussieren, weiterhin sich täglich um eine Wohnung zu bewerben und in den Sprachkurs zu gehen.

In Lampertheim hat die Ankunft der vielen Schutzsuchenden seit 2014 zahlreiche Freiwillige mobilisiert, die sich seither ehrenamtlich für und mit den Menschen engagieren. Schaden solche politischen Auseinandersetzungen dem guten Miteinander in der Gesellschaft vor Ort, um das eigentlich alle bemüht sind?