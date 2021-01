Lage noch nicht bedrohlich

Lampertheim.Der Biedensand geht auf Tauchstation: Gerade noch so schielt ein grüner Mülleimer mit seiner Haube aus der braunen Suppe heraus. Ganz so, als wolle er langsam, aber sicher in der schlammigen Brühe versinken. Nur ein paar Fingerbreit liegen noch zwischen der gähnenden Öffnung und dem Wasser. Dort, wo sonst Autos hinter Holzbuhnen parken, hat sich nun eine Entenfamilie zwischen Mülleimer und halb abgesoffenem Böschungs-Gestrüpp im Wasser häuslich eingerichtet. Was am Eingang zum Biedensand wie ein beschauliches Naturschauspiel wirkt, ist andernorts schon zur echten Bedrohung geworden. Am Rhein aber sinken die Pegelstände nun wieder beständig. Der Höchststand scheint auch im Ried bald überstanden. Eine zweite Welle könnte Deutschland aber in der nächsten Woche treffen.

Anhaltende Niederschläge haben in den vergangenen Tagen in Kombination mit feucht-warmer Meerluft vom Ärmelkanal und Schneeschmelze in den höheren Lagen für Hochwasser gesorgt. In der hessischen Wetterau etwa standen Altstädte unter Wasser. Auch Lampertheim hatte sich auf steigende Wasserstände vorbereitet. Noch ist die Lage hier aber nicht bedrohlich – und so soll es vorerst auch bleiben. Mit einer Überschreitung der Dämme ist nicht zu rechnen.

Auch Ordnungsamt alarmiert

Als Indikator für die Spargelstadt dienen die Messstellen am Rhein in Maxau bei Karlsruhe und Worms. Während Maxau in der Nacht von Samstag und Sonntag seinen Höchststand von 8,51 Meter erreicht hat und im Laufe des Sonntags eine leicht fallende Tendenz aufwies, rechnen Experten flussaufwärts in Worms erst verzögert am heutigen Montagmittag mit einem Maximalwert von rund sechs Metern. „Das ist zwar viel Wasser“, sagt Schifffahrt- und Altrheinexperte Werner Reuters, „aber für Lampertheim noch nicht bedrohlich“. Der Fähr-Kapitän wohnt selbst direkt am Altrhein, das Wasser steht bereits unterhalb des Stegs an seinem Grundstücksrand.

Zum Vergleich: Die Meldezentren stufen Ereignisse in dieser Kategorie als relativ häufig auftretende Hochwasser ein. Der Pegelstand in Worms entspricht etwa einem zweijährigen, der in Maxau einem fünfjährigen Hochwasser. Zuletzt stand das Wasser im Jahr 2013 noch höher. Damals wurden in der Nibelungenstadt über sieben Meter gemessen. Noch höhere Pegelstände gab es seit Aufzeichnung der Daten in über 100 Jahren nur neun Mal – absoluter Spitzenreiter ist ein Jahrhunderthochwasser im Jahr 1882 mit 8,22 Metern.

Regierungspräsidium, Meldestellen und auch das Lampertheimer Ordnungsamt sind deshalb zwar alarmiert, aber noch vergleichsweise entspannt. Die Stadt hat die Heubrücke in Wehrzollhaus und den inzwischen überfluteten Parkplatz „Alter Hafen“ gesperrt. Ab sechs Metern Wasserstand wird auch der Zugang zum Biedensand abgeriegelt.

Am Sonntag ist dort noch etwa ein halber Meter Luft zum Wasser, links vom Bau steht das Hegwasser aber schon am Deich. „Kritisch wird es, wenn das Wasser über 7,50 Metern steht“, erklärt Ordnungsamtsleiter Uwe Becher am Sonntag. So hoch sind auch die Deiche.

Schon jetzt steht er in engem Austausch mit dem Regierungspräsidium. Die Deichwacht wird aber erst ab der zweiten Hochwassermarke (6,50 Meter) ausgerufen. Technische Betriebsdienste und die Feuerwehr stünden dann mit Sandsäcken bereit. „Die Pläne dazu liegen für den Fall der Fälle schon in der Schublade“, sagt Becher. Erst dann sei auch eine Sperrung der Nato-Straße denkbar, um Rückzugsgebiete für Tiere zu schaffen. Weil sich die Lage aber in den kommenden Tagen beruhigen soll, sei damit nicht zu rechnen.

Das Wasser aus Maxau erreicht Lampertheim zwar erst mit Verzögerung. „Hier hat es aber seitlich mehr Platz“, weiß Werner Reuters. Auf die Natur, den Rallengraben und das Welsche Loch – Letztere sind von Austrocknung bedroht – könne sich ein „Durchspülen“ sogar positiv auswirken. Experten rechnen damit, dass sich das Wasser langsam zurückzieht, aber einige Tage über der Hochwassermarke bleibt. Noch sind die Prognosen für kommende Woche uneinheitlich. „Manche Modelle rechnen mit erneutem Temperaturanstieg – dann könnte uns eine zweite Welle treffen“, erklärt Reuters.

