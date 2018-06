Anzeige

Hüttenfeld.Vor 25 Jahren haben sich die Hüttenfelder Laienschauspieler zum Verein ZwiBuR zusammengeschlossen. Grund für die Theaterleute, ihr Kabarett auf dem Hof von Heike und Klaus Ehret groß aufzuziehen. Ganz nach dem Motto des Abends: „Ma kennt mol wia“. Über 200 Zuschauer, unter ihnen auch Bürgermeister Gottfried Störmer und Ortsvorsteher Karl Heinz Berg, trotzten der schwülen Hitze. Der einsetzende Regen, der dem Spargelfest in Lampertheim sehr zusetzte, kam in Hüttenfeld als willkommene Abkühlung an, denn dank des aufgebauten Zeltes saßen die Leute im Trockenen.

Das humoristische Feuerwerk, das die ZwiBuR-Akteure auf der Bühne abbrannten, wurde später durch Gäste aus Fürth im Odenwald ergänzt. Die „Oigeborne“ sind eine „Mundart-Band“, die bekannte Songs umdichtet. Beide Gruppen unterhielten das Publikum mit kleinen Pausen von 19 bis 24 Uhr. Das Motto „Ma kennt mol wia“ wurde von Jochen Köcher in seinem Intro aufgegriffen.

Ralf Ehret stimmte musikalisch an „ZwiBuR macht heit e Feier“ – der Song „We didn’t start the fire“ von Billy Joel stand hierfür Pate. Dann gab es Nachrichten vom „Kanal freies Hüttenfeld“ (verlesen von Renate Szcepaniak und Alexandra Plenert). Raum hatte auch das Thema „Zweierbeziehungen“. So spielten Renate Szcepaniak, Ralf Ehret und Jochen Köcher, wie ein Rendezvous im Zeitalter des Internets abläuft.