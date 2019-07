Lama-Wanderung am Sommerfest

Lampertheim.Die traditionelle Lama-Wanderung der Grünen Jugend Bergstraße findet am Montag, 29. Juli, in Lampertheim statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr das Restaurant Gartenklause (In den Gärten 27). Die gutmütigen Tiere der Lampertheimer Grünen Marion Lemahieu, die bis Mai Sprecherin der Grünen Jugend war, werden bei dem Termin wieder einen Spaziergang durch die Weiden rund um ihre Koppel unternehmen.

Im Anschluss findet auf der Lama-Weide das Sommerfest statt. Grill und Getränke stehen bereit, alle Gäste werden gebeten, ihr Grillgut, einen Salat sowie das eigene wiederverwendbare Geschirr und Besteck mitzubringen. Müll muss wieder mitgenommen werden. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.07.2019