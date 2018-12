Lampertheim: 15-Jähriger verletzt sich bei Wohnungsbrand

Lampertheim.

Bei einem Wohnungsbrand in Lampertheim ist am Samstagabend ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Sandbeune gegen 22.35 Uhr in Brand. Der Grund dafür war eine Verpuffung beim Anfeuern eines Ethanolkamins. Ein 15-jähriger Junge, der zu Besuch in der Wohnung war, wurde dabei leicht am Arm verletzt. Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Drei-Zimmer-Wohnung brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Alle Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Zwei Personen wurden von den Rettungskräften über eine Drehleiter gerettet. Eine gehbehinderte Frau wurde während der Löscharbeiten in ihrer Wohnung von Einsatzkräften betreut und erlitt ebenfalls keinen Schaden. Während des Einsatzes wurden die Hausbewohner in der Hans-Pfeiffer-Halle untergebracht. Sie konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Heppenheim übernommen. (pol/onja)