Lampertheim attraktiv für Ausflügler machen

LAMPERTHEIM.„Das ist ein weiterer Schritt, Lampertheim attraktiv für Radfahrer und Ausflügler zu machen.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Gottfried Störmer gestern Vormittag eine neue Stele auf dem Altrheindamm am „Fährhaus“ eingeweiht. Die leuchtend orangefarbene Infotafel soll vor allem Radtouristen auf Lampertheim aufmerksam machen – und die Pedalritter möglichst zum Rasten, Erkunden oder Verweilen in die Spargelstadt locken. Darauf sind ein Stadtplan, ein Veranstaltungskalender und Richtungshinweise zur Innenstadt zu finden. Ein weiteres Puzzleteil im Tourismus- und Radwegekonzept der Stadt, wie der Rathauschef gestern betonte.

Denn Lampertheim und der Rad- und Tagestourismus – das hat Potential, ist sich Bürgermeister Gottfried Störmer sicher. Nicht zuletzt eine Messung des Radverkehrs auf dem Altrheindamm vor gut zwei Jahren habe signalisiert, „dass sich beim Radtourismus was tut“. 16 000 Menschen seien in drei Wochen während der Schulferien dort auf dem Drahtesel unterwegs gewesen. Schließlich führen mit der „Rheinachse“, dem „R6“ und dem „Europaradweg 15“ drei große überregionale Radrouten über den Damm. Und es sollen noch mehr werden.

Eine „Familienerlebnis-Radroute-Ried“ hat Lampertheim gemeinsam mit Bürstadt, Einhausen, Biblis und Groß-Rohrheim auf bestehenden Wegen entwickelt, im Frühjahr wollen die Gemeinden das Projekt dann auf den Weg bringen. Mit dem Tourismus Service Bergstraße plane man ferner eine „Rheinschleife“, die vom bisherigen Fernradweg an der Bergstraße über Lampertheim durchs Ried führt.

Nur nichts verpassen

Die Stele soll deshalb an dem Knotenpunkt am „Fährhaus“, an dem alle Radwege entlang führen, ein erster Hingucker und Kontaktpunkt zu den Pedalrittern sein. Man will den Eindruck vermitteln: Wer nicht nach Lampertheim hineinfährt, der verpasst etwas. „Denn bisher“, bedauert Störmer, „sind die Radfahrer hier nur entlang gefahren. Die Aktivität ist an uns vorbei gegangen.“

Das soll sich mit der Vielzahl an Maßnahmen seit rund zwei Jahren ändern. Am Infopunkt wenige Meter weiter in den Brückenräumen zum GDC-Gebäude erhalten Besucher weiterführende Informationen zum Stadt- und Naturleben. Für 2019 sind dort diverse Ausstellungen etwa zur Altrheinentwicklung geplant. Daneben hat die Stadt die Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald verstärkt. So gibt es in Lampertheim inzwischen drei sogenannte Geopunkte, Vor-Ort-Begleiter wurden ausgebildet. Auch Teile des neuen radfahrerfreundlichen Verkehrskonzepts werden auf diese Weise umgesetzt.

Das zeige Wirkung, berichtet Carmen Daramus vom zuständigen Tourismus- und Freizeitmanagement der Stadt. 250 Besucher hätten sich immerhin in den letzten vier Monaten ins Gästebuch am Infopunkt eingetragen – aus Lampertheim, aber auch aus der Pfalz oder Mainz. „Menschen, die Eintages- oder Wochenendausflüge machen oder Verwandte besuchen“, liest sie aus dem Buch heraus. Genau auf die zielt Störmers Konzept. „Tourismus in Lampertheim – das meint gar nicht zwei Wochen Vollpension“, so der Rathauschef. Vielmehr spreche es Tagestouristen an. Dabei verwies er auch auf einen Anstieg des Tourismus in Hessen generell. „Ein Potential, dass wir in der Vergangenheit nicht erkannt haben“, sagt er. Nun aber sieht er die Spargelstadt „auf dem richtigen Weg“.

Denn selbst, wenn Radler an der Stele nicht nach Lampertheim abbiegen, habe die Stadt schon etwas gewonnen. Dann wisse der Radfahrer wenigstens, wo er sei – und vielleicht kommt er ja nochmal nach Lampertheim.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019