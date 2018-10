Lampertheim „einzigartig im Kreis“

Lampertheim.Wenn es um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum geht, werden nach Auffassung des Kreisbeigeordneten Karsten Krug vor allem Sonntagsreden geschwungen. Doch Lampertheim macht hierbei eine rühmliche Ausnahme, wie der SPD-Politiker gestern bei einem Pressegespräch unterstrich. Im Konferenzraum der Lampertheimer Baugenossenschaft würdigte Krug das Bemühen von Stadt und Genossenschaft, den „dringenden Bedarf“ an mietgünstigen Wohnungen zu decken.

Seit drei Jahren würden kreisweit keine Fördermittel mehr abgerufen, merkte Krug an. Lampertheim sei diesbezüglich „einzigartig im Kreis“. Stadt und Baugenossenschaft erreichten trotz ungünstiger Rahmenbedingungen – steigende Baupreise, wachsende Auflagen, sinkende Renditen – eine Deckung des aktuellen Bedarfs von 370 Wohnungen von immerhin zehn Prozent.

Der Geschäftsführer der Genossenschaft, Wolfgang Klee, berichtete über mehrere Bauvorhaben mit insgesamt 37 bezahlbaren Wohnungen und einer Investitionssumme von 8,6 Millionen Euro. Über das Landesförderprogramm erhält die Baugenossenschaft Darlehen beziehungsweise Zuschüsse in Höhe von knapp einer Million Euro. Die entsprechenden Förderanträge hat Kreisbeigeordneter Krug jetzt nach Wiesbaden weitergeleitet. Zusätzlich werden die Wohnungen aus städtischen Haushaltsmitteln mit jeweils bis zu 12 000 Euro bezuschusst, was für sämtliche Projekte eine Fördersumme von rund 370 000 Euro ergibt.

In der Sophie-Scholl-Straße wollte die Baugenossenschaft klassische Sozialwohnungen errichten. Doch weil das Grundstück nicht günstiger zu haben war, musste der Bodenrichtwert zugrunde gelegt werden; nun müssen die Wohnungen auf ortsüblichem Niveau vermietet werden. Dafür nimmt die Baugenossenschaft zehn Wohnungen, die aus der für Sozialwohnungen üblichen Bindungspflicht fallen, neu wieder auf, so dass der Bestand konstant bleibt. Baustart in der Sophie-Scholl-Straße ist voraussichtlich im Januar, bei einem Jahr Bauzeit.

Zweites Projekt ist die Schaffung von 20 Wohnungen im Heideweg, die spätestens im Juni bezogen sein sollen. In der Erzberger Straße in Hofheim modernisiert die Genossenschaft ein eigenes Gebäude mit 16 Wohnungen und schafft in zwei Gebäuden jeweils sechs neue bezahlbare Wohneinheiten. Auf dem der St. Andreas-Pfarrei gehörenden Grundstück neben der städtischen Kindertagesstätte in Neuschloß, das die Genossenschaft erwerben beziehungsweise in Erbpacht nehmen will, entstehen bis zu 16 große Wohnungen für kinderreiche Familien.

Von „mangelndem politischen Gestaltungswillen“, wie er allenthalben grassiert, kann nach den Worten des Kreisbeigeordneten Krug in Lampertheim denn auch keine Rede sein. Dass die Stadt in der Baugenossenschaft einen verlässlichen Partner habe, bezeichnete Erster Stadtrat Jens Klingler bei dieser Gelegenheit als „extrem wichtig“.

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018