Lampertheim sagt alle "cultural communal"-Veranstaltungen ab

Lampertheim.Die Stadt Lampertheim sagt wegen der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie alle „cultur communal“-Veranstaltungen bis Ende des Jahres ab. Dies gab sie am Dienstag auf ihrer Homepage bekannt (www.lampertheim.de).

Dort hieß es weiter, die Verantwortlichen bedauerten die Entwicklung sehr und hofften, das Veranstaltungsformat bald wieder aufnehmen zu können. Es werde an Alternativen gearbeitet, unter anderem an der Produktion von Videoclips. Von den Absagen betroffen ist auch ein Großteil des kulturellen Programms im London Pub (www.londonpub-lampertheim.de). Ebenso fallen die Kinderbühne am 25. Oktober („Für Hund und Katz’ ist auch noch Platz“) und die Kinderoper „Bellas fabelhafte Reise“ am 22. November im Schwanensaal aus.



Der Südhessen Morgen hatte bereits in der Dienstagsausgabe berichtet, dass die Konzerte der Lampertheimer Musikerinitiative (MIL) im Schwanensaal bis auf Weiteres nicht mehr live stattfinden, sondern aufgezeichnet und im Internet abrufbar werden.

Bereits erworbene Eintrittskarten für die Veranstaltungen können bei der Vorverkaufsstelle „Horlé – Mode und mehr“ zurückgegeben werden. Der Ticketpreis wird erstattet.

