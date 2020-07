Lampertheim spart fünf Tonnen Kohlendioxid ein

Lampertheim.Fünf Tonnen Kohlenstoffdioxid. So viel Treibhausgas haben die Teilnehmer der bundesweiten „Stadtradeln“-Aktion allein in Lampertheim eingespart. Insgesamt haben sich in der Spargelstadt 152 Radler an der dreiwöchigen Aktion im Juni beteiligt. Sie haben 33 329 Kilometer und Platz 269 im Bundesranking erradelt. Bürgermeister Gottfried Störmer hat die fleißigsten Pedalritter nun vorm Alten Rathaus geehrt.

Dabei zeigte sich der Rathauschef mächtig stolz auf die allererste Teilnahme „seiner“ Stadt. „Immerhin nehmen an dem Projekt 1317 Kommunen teil“, betonte er, „da brauchen wir uns mit dem Ergebnis nicht verstecken“. Insbesondere, wenn man den Blick auf die Ergebnislisten nach Bundesland sortiert wirft. Hessenweit lag die Spargelstadt zum Zeitpunkt der Siegerehrung auf Platz 15. Auf den vorderen Rängen rangieren Großstädte wie Frankfurt am Main, Wiesbaden, Gießen oder Darmstadt – mit teilweise mehr als zehnmal so vielen Teilnehmern. Mit einem geradelten Kilometer pro Einwohner liegt Lampertheim in dieser Kategorie sogar vor dem hessischen Spitzenreiter Frankfurt. Bundesweit führt die „Region Hannover“ das Ranking an: Mit über drei Millionen Kilometern und 13 000 Teilnehmern. „Ein tolles Ergebnis“, fand der Rathauschef daher.

Auch Störmer selbst hat beim „Stadtradeln“ mitgemacht und für das Team „Stadtverwaltung“ über 200 Kilometer im Sattel gesessen. Festgehalten wurde das durch eine Smartphone-App, die zurückgelegte Strecken über GPS-Daten ermittelt hat. Allerdings war auch die Eintragung auf Vertrauensbasis möglich. An die Top-Radler kam Störmer damit nicht heran.

Seinem Ruf gerecht wurde vielmehr Frank Behrens. Den Neu-Lampertheimer hatte die Stadt im Vorfeld als „Stadtradeln-Star“ auserkoren. Er hatte in den drei Wochen, auch als Beifahrer, gänzlich auf die motorisierten vier Räder verzichtet. Herausgekommen sind 1905 Kilometer. Das sind fast 100 Kilometer täglich, die Behrens teils auf dem Weg zur Arbeit, teils als Hobby zurück gelegt hat. Damit ist Behrens nicht nur in Lampertheim einsame Spitze. Lange lag er auch deutschlandweit auf dem ersten Platz aller „Stadtradeln-Stars“. Weil die Aktion in manchen Kommunen allerdings noch läuft oder erst noch beginnt, wurde er inzwischen auf den Silberrang verdrängt. „Trotzdem eine hervorragende Vertretung für unsere Stadt“, betonte Gottfried Störmer.

Zum Dank erhielt Behrens einen Lampertheimer Korb mit regionalen Spezialitäten und sechs Spargeltaler. Die zehn fleißigsten Pedalritter erhielten jeweils Spargeltaler. ksm

