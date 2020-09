Lampertheim stolz auf seine erfolgreichen Sportler

Lampertheim.Von Kevin Schollmaier

Die Stadt ist stolz auf ihre Sportler. Das hat die Verwaltung mit einer abgespeckten Sportlerehrung im Rathaus gezeigt. Im Sitzungssaal haben Bürgermeister Gottfried Störmer und Stadtrat Hans Schlatter 15 Vereins- oder Abteilungsvertreter sowie Einzelsportler stellvertretend für 170 Athleten mit einer Medaille und einem kleinen Geschenke-Paket ausgezeichnet. Mit der „Sportlerehrung light“, wie sie Sportkommissionsvorsitzender Hans Schlatter nannte, hat die Stadt den ursprünglich für Frühjahr anberaumten Ehrenabend für erfolgreiche Sportler nun doch noch nachgeholt.

Die traditionelle Veranstaltung musste allerdings in einem gänzlich anderen Rahmen als üblich stattfinden. Statt Hunderter geladener Gäste und aller zu ehrenden Sportler war im Sitzungssaal, wo sonst die politischen Gremien tagen, für jeden Verein oder Einzelsportler nur ein Vertreter zugelassen. An die Stelle einer Gala mit Moderator und Siegerinterviews samt interessanter Anekdoten hinter den Erfolgen trat eine schlichte Ehrung und die Übergabe eines kleinen Pakets, bestehend aus Medaillen und Gutscheinen für ein Sportfachgeschäft. Den Kern und Sinn der Veranstaltung traf aber auch die „Sportlerehrung light“: den Lampertheimer Athleten die städtische Wertschätzung öffentlich zu zeigen.

Erfolg als Gemeinschaftsprodukt

„Einerseits ist es natürlich bedauernswert, dass nur so wenige Vereinsvertreter heute anwesend sein können“, sagte auch Hans Schlatter, der als Vorsitzender der Sportkommission die Medaillenträger mit ausgewählt hat. Andererseits, so der Stadtrat, freue er sich, dass überhaupt eine Ehrung stattfinden könne. „Das war gar nicht so einfach. Wir haben aber ein vertretbares Konzept gefunden“, erinnerte er an Abstands- und Hygieneregeln. Die Vereinsvertreter freuten sich über die Auszeichnung – auch mit Maske und entsprechendem Abstand. Ausgezeichnet werden können Athleten, die entweder in Lampertheim wohnen oder bei einem Lampertheimer Verein ihrem Sport nachgehen.

Dabei, betonte Bürgermeister Gottfried Störmer, gelte die Auszeichnung nicht nur den Athleten selbst. „Sportlicher Erfolg ist immer ein Gemeinschaftsprodukt. Auch hinter erfolgreichen Einzelsportlern steht ein Team“, so der Rathauschef. Er verstand die Sportlerehrung deshalb auch als Würdigung für alle Sportverantwortlichen, Trainer und Eltern. „Erfolg hat viele Väter“, so Störmer, „viele Menschen opfern ehrenamtlich ihre Freizeit, um andere bei der Ausübung des Sports zu unterstützen“. Den Ehrenamtsabend konnte die Stadt im Gegensatz zur Sportlerehrung, wenn auch mit leichten Einschränkungen, im Frühjahr gerade noch vor dem Lockdown durchführen. Bei der Fülle an Erfolgen – wieder einmal reichen die Titel vom Kreisligameister bis zum Weltmeister – bezeichnete er die Lampertheimer Vereinswelt als „Talentschmiede“.

Besonders verlässlich liefern schon traditionell die Wassersportvereine Medaillen in Hülle und Fülle. Beim WSV Lampertheim reicht der Medaillensatz einmal mehr von Dutzenden Hessen- und Süddeutschen-Meistertiteln bis hin zum ersten Platz bei Deutschen Meisterschaften und dem internationalen Nachwuchsrennen „Olympic Hopes“. Nicht minder erfolgreich war der zweite Club vom Altrhein. Der Kanu-Club ergatterte auf dem Wasser ebenfalls mehrere Titel bei hessischen Meisterschaften, Ellen Mielke ist außerdem Europameisterin im sogenannten Quadrathlon, also dem Triathlon aus Schwimmen, Radfahren und Laufen, der nach der Schwimmstrecke um eine Kajakfahrt erweitert wird. Noch erfolgreicher sind fast schon traditionell ihre Kollegen auf der Matte, die 2019 noch unter der Leitung von Meister Karl-Heinz Ihrig standen. Dessen Taekwondo-Team trainiert inzwischen zwar nicht mehr als Abteilung des Kanu-Clubs, sondern als Team Ihrig in der „Fitness-Insel“, erkämpfte sich im vergangenen Jahr aber noch mehrere Weltmeistertitel unter der Flagge des Kanu-Clubs.

Ein besonderer Erfolg gelang Xenia Paul. Die Lampertheimerin erkämpfte sich für den SRC Viernheim den Deutschen Meistertitel der weiblichen Jugend im Ringen.

Im kommenden Jahr könnte die Ehrung sogar noch komplizierter werden. Dann werden Erfolge aus dem „Corona-Jahr“ 2020 geehrt, in dem nur wenige überregionale Meisterschaften stattgefunden haben. Insofern schwebte über dem Ehrenabend die Hoffnung auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.

