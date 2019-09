Lampertheim sucht den Heimat-Dichter

Lampertheim.Zum dritten Mal ruft die Stadt Autoren und Literaten aus der Region zum Lampertheimer Schreibwettbewerb auf. Mit dem Thema „Heimat“ steht diesmal ein vergleichsweise schwieriges Thema auf der Agenda. „Heimat ist mehr als ein Wort. Auch wenn der Begriff irgendwie altmodisch klingt, ist er doch hochaktuell“, gab der Leiter des städtischen Kulturamts, Rolf Hecher, am Mittwoch in Lampertheim zu bedenken.

Der Wettbewerb richtet sich an Menschen aus der Region, die gerne Kurzgeschichten schreiben. Einsendungen von „Erstschreibern“ seien ausdrücklich erwünscht, betonte der Fachbereichsleiter.

Die Heimat im Kopf

Auf den ersten Blick seien die Koordinaten für den Begriff Heimat klar definiert, die Grenzen der Heimatregion stehen erst einmal fest. Gleichzeitig können auch Freundschaften an einem neuen Wohnort oder auch im Internet ein Heimatgefühl auslösen, gab Hecher zu bedenken.

Spielt sich Heimat also nur im Kopf ab? Klar ist, der Heimatbegriff spielt in der aktuellen politischen Debatte eine große Rolle. Während manche Menschen ihre ursprüngliche Heimat beispielsweise wegen eines tobenden Krieges verlassen müssen, nutzen andere den Heimatbegriff wiederum zur Abgrenzung.

Für den einen ist die Heimat ein Wohnort mit vertrauten Straßen, Gärten und Nachbarn. Bei einem anderen Menschen kann die Zugehörigkeit zu einer Gruppe heimatliche Gefühle hervorrufen. Was solche Gefühle aber am Ende tatsächlich auslöst, das definiere eben jeder Mensch für sich, sagte Hecher: „Richtige und falsche Heimat gibt es nicht.“

Unterstützt wird der Schreibwettbewerb vom ansässigen Energieversorger Energieried. Bei der Vorstellung der aktuellen Wettbewerbsbedingungen sagte Geschäftsführer Frank Kaus, man habe bewusst ein Thema gewählt, das Raum für verschiedene Sichtweisen bietet. Berühmte Dichter und große Philosophen hätten sich schon an dem Begriff abgearbeitet. „Heimat ist zwar allen wichtig, und wird auch emotional diskutiert, kann aber für jeden etwas anderes bedeuten“, skizzierte der Geschäftsführer die Herausforderung für die Autoren.

Das in Lampertheim ansässige Unternehmen Energieried, das als Hauptsponsor des Schreibwettbewerbs auftritt, könne sich gut mit dem Thema identifizieren. „Schließlich verstehen wir uns auch als lokal aufgestelltes Unternehmen, das von Anfang an eine starke Bindung zu unserer Heimat und den Menschen hat“, fügte Frank Kaus am Mittwoch hinzu.

Steigendes Interesse

Mit Blick auf die Einsendungen, die bis 31. Januar eingegangen sein müssen, sagten die Organisatoren, man sei gespannt, auf welche Weise die Autoren das Thema angehen. Der Bürstädter Schriftsteller und Mitorganisator, Roland Kirsch, wies darauf hin, dass alle Beiträge anonymisiert an die unabhängige Fachjury zur Bewertung weitergeleitet.

Lampertheims Kulturamtsleiter Rolf Hechler sprach mit Blick auf die dritte Auflage des Wettbewerbs von einer „Tradition,“ die sich mittlerweile herausgebildet habe. Beim ersten Wettbewerb unter dem Motto „Hallo Nachbar” seien 2015 noch 21 Einsendungen eingegangen, beim zweite Wettbewerb 2017 lag die Zahl bereits bei 41 Manuskripten, die das Thema „Auf Sand gebaut“ behandelt hatten.

Das zeige, dass der Schreibwettbewerb in der Stadt durchaus Dynamik entwickelt habe. So sei auch zu hoffen, dass sich viele Autoren mit dem Begriff Heimat auseinandersetzen und in ihren Kurzgeschichten interessante Figuren zum Leben erwecken. „Nehmen Sie den Leser bei der Hand und führen ihn durch die Geschichte“, forderte der Kulturamtsleiter von den Autoren.

