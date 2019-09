Lampertheim sucht den Klimaretter

Lampertheim.Der Arbeitskreis Energie tagt in der kommenden Woche nicht nur erstmals öffentlich. Auf der Tagesordnung des Gremiums stehen obendrein Punkte, die den Klimaschutz noch tiefer als bisher im Bewusstsein wie im politischen Handeln verankern wollen. Das vor einem Jahr gegründete Gremium will damit eine neue Phase in den Bemühungen von Verwaltung, Politik und Interessenverbänden vor dem Hintergrund

...