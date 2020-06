Lampertheim tritt in die Pedale

Lampertheim.Am Samstag geht es los: Lampertheim radelt mit beim Stadtradeln und macht damit etwas für das Klima. Vom 6. bis 26. Juni können alle, die in Lampertheim leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Bei diesem Wettbewerb geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Fotowettbewerb mit Fahrrad

Während des Kampagnenzeitraums bietet Lampertheim erstmalig allen Bürgern die Meldeplattform RADar! an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die Stadtradeln-App die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen.

„Stadtradeln-Star“ Frank Behrens wird während der 21 Tage und sogar darüber hinaus komplett auf das Auto verzichten und alles, auch seinen Wocheneinkauf, mit dem Fahrrad erledigen: „Als Rad-Enthusiast aus den verschiedensten Blickwinkeln freue ich mich sehr über die Initiative und hoffe, dass sie noch mehr Menschen zum Autostehenlassen bringt.“ Wöchentlich wird Behrens einen Blog in der Stadtradeln-App einstellen, um die Radler zu motivieren und vor allen Dingen über seine Erfahrungen zu berichten. Den Start in Lampertheim geben die Kommunalpolitiker, die am Samstag, 6. Juni, während der Radverkehrsschau ordentlich in die Pedale treten werden. An diesem Termin soll auch intensiv mit der Meldeplattform RADar gearbeitet werden. Während des 21-tägigen Aktionszeitraums findet ein Fotowettbewerb statt. Alle registrierten Radler sind gebeten, per Mail an fahrradverleih@lampertheim.de Fotos zu schicken. Dabei gibt es vier verschiedene Kategorien: Fotos der Lieblingsorte in Lampertheim, Fotos mit Einkäufen in Lampertheimer Geschäften, Fotos mit Corona-Maske und die „Sozial Challange“, bei der man Erledigungen fotografiert, die man für Menschen der Risikogruppen erledigt, die wegen des Corona-Virus nicht selbst gehen können.

In allen Kategorien muss auf dem Foto auch das Fahrrad sein. Hier bietet sich im Übrigen auch wunderbar der temporäre Garten an, der ab kommender Woche auf dem Europaplatz aufgebaut wird. Dieser widmet sich ganz dem Thema Fahrradfahren und bietet eine schöne Kulisse für ein Foto. Zum Abschluss des Stadtradelns gibt es am Freitag, 26. Juni, Codierungstermine in der Polizeistation Lampertheim. Von 13 bis 17 Uhr werden Fahrräder kostenfrei codiert.

Die Termine werden durch telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 06206/93 54 55 vergeben. Bei der Fahrradcodierung ist nach Möglichkeit ein Eigentumsnachweis vorzulegen. Minderjährige Personen sollen durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden. Besitzer von Pedelecs und E-Bikes werden aufgefordert, den Schlüssel zum Akku des Zweirades mitzuführen, da in vielen Fällen eine Codierung nur nach Entfernen des Akkus möglich ist.

Durch die Codierung können verlorene und entwendete Räder den rechtmäßigen Besitzern leichter zugeordnet werden, selbst dann, wenn diese den Verlust noch nicht bemerkt haben sollten. So unterstürzt die FEIN-Codierung den Eigentumsnachweis bei Polizeikontrollen, da die berechtigte Benutzung beziehungsweise der Eigentumsnachweis schnell erbracht werden kann. Außerdem sind sichtbar codierte Räder für Diebe als „Heiße Ware“ in aller Regel weniger interessant. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.06.2020