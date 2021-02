Lampertheimbleibt unerwähnt

Lampertheim.Konkret hat weder die Stadt Lampertheim noch der Kreis Bergstraße in der Pressekonferenz des Robert Koch-Instituts (RKI) und dessen Präsidenten Lothar Wieler sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Rolle gespielt. Auch fiel der Name der Spargelstadt oder des Kreises kein einziges Mal. Allenfalls ließen sich die Untersuchungsergebnisse aus dem Kreis in manche Aussagen Wielers hinein

...