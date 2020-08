Lampertheimer Bahnhof soll Blickfang werden

Lampertheim.Die Gestaltung von Bahnhof und Bahnhofsumfeld sind Themen, die die Lampertheimer Bevölkerung schon lange umtreiben. Mittlerweile liegt ein Entwurf zur Neugestaltung des Bahnhofumfelds vor, erstellt von einer Gruppe Studenten der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der vierten Etappe ihrer Sommertour ließen sich die Christdemokraten vor Ort von der Fachbereichsleiterin Bauen und Umwelt, Anne Wicke, über den neuesten Sachstand unterrichten.

Lampertheims CDU-Ortsvorsitzender Franz Korb konnte diesmal zahlreiche Stadtverordnete sowie einige interessierte Gäste begrüßen. „Die CDU hat sich über den vorliegenden Entwurf Gedanken gemacht und auch eigene Ideen entwickelt“, stellte er gleich zu Anfang fest. Der Bahnhof sei die Visitenkarte der Stadt und müsse den Reisenden einen ersten positiven Eindruck vermitteln.

Anne Wicke beschrieb das Veränderungskonzept detailliert. Beginnend von der Nordseite des Bahnhofsgebäudes sei an den Bau eines Parkhauses mit über 210 Plätzen gedacht – daran sollen sich überdachte Fahrradabstellplätze anschließen.

Das Hauptproblem am Bahnhof sei die Rampe zur Unterführung zu den Bahnsteigen und zum Guldenweg, die gestreckt werden und Zwischenplattformen erhalten soll, um Rollstuhlfahrern den Zugang zu erleichtern. „Alles wird zudem mit reichlich Grün versehen“, versicherte Wickes.

Der Platz vor dem Bahnhof soll ein Blickfang von der Ernst-Ludwig-Straße aus werden, die Gestaltung ist bislang aber offen. Eventuell könnten „Wasserspiele“ für Aufwertung sorgen. Problem jedoch bleibe der direkte Zugang durch das Bahnhofsgebäude, da mit dem Eigentümer bis jetzt keine einvernehmliche Lösung über die Zukunft des Gebäudes gefunden worden sei, berichtet Wicke.

Sicherheit erhöhen

Am südlichen Teil soll ein überdachter Busbahnhof mit elektronischer Information für die Fahrgäste entstehen, eventuell ergänzt durch ein Zweckgebäude. „In den Gremien wird das Thema nun intensiviert“, berichtete Korb. Nach Information der Fraktionen wird am 25. August der Bauausschuss darüber beraten, im September ist die Stadtverordnetenversammlung am Zuge. Ziel ist es, eine möglichst einstimmige Lösung zu finden, betont Korb, um das Angebotsverfahren in die Wege zu leiten.

Unterdessen hat die CDU schon einen umfangreichen Änderungskatalog erarbeitet, berichtete der Vorsitzende. Der reicht vom Tausch des Parkhauses von der Nordseite zur Südseite, um Wege für die Nutzer zu verkürzen, bis zur Errichtung von Ladestationen für Kleinstfahrzeuge und Busse. Auch eine helle Beleuchtung solle es geben, gepaart mit Videoüberwachung, um die Sicherheit zu erhöhen und zumindest den Graffitischmierern das Handwerk zu erschweren. Als Selbstverständlichkeit sehen die Christdemokraten auch eine Photovoltaikanlage auf dem Parkhausdach oder digitale Fahrplaninformationen.

Andere Themen – wie der geplante S-Bahnausbau – konnten bei der Fülle der Informationen über das Bahnhofsumfeld nur gestreift werden. Korb bedauerte, dass die Bahn immer neue Ausreden fände, warum die Realisierung auf sich warten lasse. Mal hänge es am Bau neuer Züge, mal am Fahrplan oder der Überlastung der Gleise. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.08.2020