Lampertheimer Bauern besorgt, ob genügend Erntehelfer kommen

Lampertheim. „Wir halten Winterschlaf“, antwortet Gemüsebauer Karl-Heinz Schmidt mit einem verschmitzten Lächeln auf die Frage, was Landwirte im Winter machen. Seine Antwort ist natürlich nur Schabernack, denn die Bauern sind auch jetzt fleißig bei der Arbeit, auch wenn momentan nicht gesät und gepflanzt wird.

Manche Landwirte nutzten sonst die ruhigere Winterzeit, um in Urlaub zu fahren. Doch aufgrund der Corona-Pandemie sind Reisen kaum möglich. „Wir erledigen geschäftliche Arbeiten im Büro, wie Abrechnungen und Dokumentationen, geben Bestellungen von Pflanzen wie Paprika, Gurken, Salat und Erdbeeren sowie für Düngemittel und Ersatzteile für die Fahrzeuge auf“, verdeutlicht Schmidt.

Die Pflege und Reparatur von Erntemaschinen sei eine typische Winterarbeit auf den Höfen. Außerdem werden die Anlagen und Hallen aufgeräumt. In der Saison bleibe dafür oftmals wenig Zeit. Bereits im Herbst wurden die Spargelbalken der frühen Sorten aufgedämmt. Ende Januar erwarten die Landwirte aus den Böllenruthen die ersten Erntehelfer, schließlich müssen in den Foliengewächshäusern die Salatpflanzen gesetzt werden. Mit Blick auf die Erntehelferproblematik zu Corona-Zeiten sagt Karl-Heinz Schmidt: „Wir müssen abwarten, wie sich die Situation weiter entwickelt.“

Droht Mangel an Helfern?

Der landwirtschaftliche Familienbetrieb hat zwar seine polnischen und rumänischen Stammsaisonarbeiter, doch Karl-Heinz Schmidt erinnert sich auch an das vergangene Jahr, als es wegen der Pandemie allgemein zu einem Mangel an Erntehelfern aus Osteuropa kam. Manche hatten Angst, dass sie coronabedingt nicht wieder ein- oder ausreisen hätten können. Der Gemüsebauer vermutet, wenn es keine Lockerungen gibt, könne es wieder passieren, dass Spargelanbauer ihr Edelgemüse nicht im vollen Umfang gestochen bekommen.

Im landwirtschaftlichen Betrieb Strauß ist die Saison in vollem Gange. „Wir sind voll in der Produktion“, erläutert Rigo Strauß. Ende des Jahres wurde beispielsweise Chinakohl geerntet, der dieser Tage von seinen Arbeitskräften geputzt wird und in den Verkauf kommt. Der Gemüsebauer aus der Biedensandstraße beschäftigt nach eigenen Angaben das ganze Jahr über Erntehelfer und hat keine Schwierigkeiten, Saisonarbeitskräfte zu finden. Neuankömmlinge wohnten und arbeiteten separat. Strauß gibt zu bedenken, dass nach derzeitigem Kenntnisstand keiner wisse, wie es mit der Pandemie weitergehe.

Bei Landwirt Willi Eichenauer kann es losgehen, sein Pflanzgut ist seit Herbst in der Erde und die Witterung werde entscheiden, wann die Blumenpracht üppig blüht. Eichenauer zaubert mit seinen Blumenfeldern zum Selberpflücken ab dem Frühjahr bunte Flächen auf die Äcker bei Lampertheim und Hüttenfeld. So wurden die Tulpen als Zwiebeln, in zahlreichen Blütenfarben und -formen an frostfreien Tagen gesetzt. Sorgen um die Anmeldung von genügend Arbeitskräften macht er sich nicht.

Spargelbäuerin Christiane Hartmann erklärt, wie sich auf ihrem Hof auf die anstehende Saison vorbereitet wird: „Die Felder werden vorbereitet sowie Personalplanungen und Materialbestellungen vorgenommen. Priorität haben auch die Überholung und Wartung der Maschinen und Geräte. Obendrein müssen die Verkaufsstände wieder in Schuss gebracht werden.“ Die Landwirtin aus der Lache betont: „Grundsätzlich haben wir unsere Erntehelfer-Mannschaft, aber wir müssen abwarten wie sich die Corona-Lage in den nächsten zwei Monaten entwickeln wird.“ Einen Engpass an Erntehelfern könne es geben, wenn das Infektionsgeschehen zu hoch sei und die Leute wieder nicht einreisen dürften. „Spargel können wir auf alle Fälle ernten, da wir bereits seit 2018 eine Erntemaschine haben“, sagt Hartmann.

© Südhessen Morgen, Sonntag, 10.01.2021