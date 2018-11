Lampertheimer engagieren sich für Kinder in Peru

Lampertheim.Es ist schon zur Tradition geworden, dass Mitglieder des Lima-Vereins ihren Verkaufsstand aufstellen und während des Wochenmarkts selbst gebackenen Kuchen, Waffeln, Basteleien und Marmeladen aus eigener Herstellung verkaufen. Zahlreiche Helfer packten auch jetzt wieder mit an, um möglichst viel Geld für das Centro Infantil Alfredo Delp in Lima (Peru) zu erwirtschaften.

Das Geld werde für das Lima-Projekt der Alfred-Delp-Schule (ADS) Lampertheim dringend benötigt, erklärten die Ehrenamtlichen. „2017 waren es 30 Jahre, dass diese Partnerschaft besteht“, erläuterte Vereinsvorsitzende Eveline Tausend. An der ADS habe sich eine feste Gruppe gebildet, die sich für Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Lima einsetze. Tausends Stellvertreterin Ana Looser spricht spanisch und hält den Kontakt mit der Schule in Lima.

Seit diesem Schuljahr gibt es an der ADS für die achte Klasse sogar ein Wahlpflichtfach Lima. „Damit der Kontakt zu der peruanischen Schule noch enger wird“, sagte Eveline Tausend. Lehrerin Kirsten Mevius unterrichtet das Fach. In den Unterrichtsstunden werde auch erläutert, wie man sich für Hilfsbedürftige engagiert und Spenden einholt.

Besuch in Jesuitenkirche

„Wir sprechen aber auch viel über den Jesuitenpfarrer und Widerstandskämpfer Alfred Delp und werden demnächst die Jesuitenkirche in Mannheim besuchen“, sagte Mevius. Zudem sei Kinderarmut in Deutschland ein Thema. Die Schüler des Wahlpflichtfachs erstellten Plakate zu den verschiedenen Themen und wollen diese in der ADS vorstellen.

Gegenüber des Verkaufsstands bot Wolfgang Wagner, Schatzmeister des Vereins, Honig und andere Bienen-Produkte eines Bergsträßer Imkers an. Auch dessen Erlös soll dem Lima-Projekt zugutekommen. Als die Helfer zusammenpackten, konnte Eveline Tausend berichten: „Der diesmal erzielte Erlös beträgt 591 Euro und darüber freuen wir uns sehr.“ roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018