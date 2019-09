Lampertheimer holen Backgammon-Pokal

Lampertheim.Keine Sommerpause gab es beim lokalen Backgammontreff, auch in der heißen Zeit wurde jeder Montag zum geselligen Treff genutzt. Nach dem Jubiläumsturnier zum einjährigen Bestehen im Juli luden die Backgammonfreunde aus Assenheim zum Städtekampf im August ein. Die Lampertheimer kamen mit drei Teams in die Pfalz und waren dem Gastgeber schon zahlenmäßig überlegen. Auch spielerisch setzten die Lampertheimer Akzente und konnten den Rhein-Pfalz-Team-Cup gewinnen. Der Pokal hat nun einen exklusiven Platz im Biergarten des London Pubs bekommen. Im Einzel gelang es Osman Öztürk, den Titel zu gewinnen, und den dritten Wettbewerb „One Pointer Cup“ entschied Nicole Dunzweiler im Finale gegen Turnierveranstalter Detlef Große.

Das nächste Highlight war der Lions Cup, der mit mehr als 100 Teilnehmern im Casino Bad Dürkheim ausgetragen wurde. Dort waren eine handvoll Spieler des Lampertheimer Treffs aktiv, diese konnten einige Achtungserfolge verbuchen, blieben letztlich aber ohne Titel.

Der September bietet ein spannendes Wochenende für Michael Weidner. Durch die Ergebnisse der letzten Saison kam er auf eine Liste von 43 Kandidaten, von denen sich nun am kommenden Wochenende 18 Spieler um die acht Plätze im deutschen Nationalteam bewerben. Die beiden Qualifikationsturniere finden in Frankfurt und Berlin statt. Den Qualifizierten winkt direkt die Teilnahme an der Team-Weltmeisterschaft im Januar 2020 in Frankreich. „Ich sehe mich in diesem Feld als Außenseiter“, so Weidner, „aber wenn die Würfel auf meiner Seite sind kann beim Backgammon alles passieren“, schmunzelt er.

Neben diesen Wettkämpfen besteht das Hauptziel des Treffs aber weiterhin im Verbreiten des attraktiven Strategiespiels Backgammon. Es gibt noch freie Plätze. Treffpunkt bleibt auch weiterhin der Montag ab 19 Uhr im „House of Backgammon“, dem London Pub. red

