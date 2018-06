Anzeige

Wie sah die Arbeit des Jugendbeirats in den vergangenen beiden Jahren konkret aus?

Seine Mitglieder haben beispielsweise Umfragen gemacht, um herauszufinden, was sich Jugendliche vor Ort wünschen – zuletzt in Hüttenfeld. Sie haben Anregungen für den Umbau von Bolzplätzen gegeben, bei der Neugestaltung des Skateparks und des Jugendcafés in der Zehntscheune mitgeholfen, das Team der Kinderolympiade unterstützt, Workshops, Billard- und Tischkickerturniere sowie Partys und Konzerte veranstaltet.

Was ist spannend daran, im Jugendbeirat mitzuwirken?

„Wir können etwas für andere Jugendliche tun und Entwicklungen in Lampertheim aktiv mitgestalten“, erklärt Beiratsvorsitzende Theodora Nikolakopulou und ihre Mitstreiter stimmen beim Pressegespräch nickend zu. „Nur so lässt sich Veränderung bewirken. Außerdem sind unsere Sitzungen immer locker und lustig.“

Wer darf den Jugendbeirat wählen?

Alle Jugendlichen zwischen elf und 19 Jahren, die ihren Erstwohnsitz in Lampertheim haben. Das sind nach Angaben der Verwaltung rund 2700 junge Menschen. Sie werden mit einem Schreiben der Stadt zum Einreichen von Wahlvorschlägen aufgerufen und erhalten mit einem weiteren Schreiben ihre Wahlbenachrichtigung.

Wann findet die Wahl statt?

Am 20., 21. und 22. September. In jedem Stadtteil wird es dann ein Wahlbüro zur Stimmabgabe geben. Auf die Wahl sollen im Vorfeld Plakate in Schulen, in öffentlichen Gebäuden und an Plätzen aufmerksam machen, wo sich viele Jugendliche aufhalten. Auch in sozialen Netzwerken wird zur Wahl aufgerufen.

