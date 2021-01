Lampertheimer Künstler präsentieren sich online

Lampertheim.Was tun Künstler eigentlich, wenn sie ihre Kunst nicht zeigen dürfen? Die Corona-Pandemie trifft besonders professionelle Künstler hart – nicht nur finanziell.

„Es tut einfach weh, seine Kunst, seine Leidenschaft nicht ausleben und zeigen zu können“, sind sich Lampertheimer Künstler beim Pressegespräch einig. Umso dankbarer sind sie der Stadt Lampertheim für die Möglichkeit, sich im Rahmen des Videoprojekts präsentieren zu dürfen. „Es war einfach toll, mal wieder in voller Besetzung auf der Bühne zu stehen“, berichtet die Lampertheimer Sängerin und Gesangslehrerin Barbara Boll.

Rund sechs Monate hatten sie und ihre Band zuvor nicht mehr zusammen musiziert. „Das war Balsam für die Musikerseele“, sagt sie – „und es war laut!“. Unter dem Titel „Bollis Nacht“ spielt die Truppe eine halbe Stunde lang Lieblingssongs der deutschen Sängerin Ina Müller. Nach dem Vorbild der Fernsehsendung hatte Barbara Boll beim Dreh auch einen Trink- und Talk-Gast. Doch die jüngste Ladung neuer Videos auf dem „Youtube“-Kanal von Cultur Communal zeigt auch, dass Kultur noch viel mehr beinhaltet als Musik. Kulturamtsleiter Rolf Hecher betont, die neue Reihe sei keineswegs nur als Konzert-Ersatz gedacht. „Wir nehmen gerne neue Ideen in die Video-Reihe auf. Dazu gehören etwa auch Bildungsinhalte“, so Hecher.

Von der bisherigen Resonanz ist der Kulturamtsleiter überwältigt. Über 10 000 Zugriffe gab es auf die rund 40 Videos, die auf Youtube unter „cultur communal Lampertheim 30 minutes for culture“ zu finden sind. Darunter sind Kommentare wie „Einfach toll“ oder „Danke, dass es Euch auch in dieser stillen Zeit gibt. Es ist herzerwärmend Euch zuzuhören und zuzusehen“.

Besonders viele Zugriffe generiert momentan der in Lampertheim insbesondere als Kerweredner bekannte Heinz „Clever“ Eichenauer. „Angefangen hatte alles mit einer Autofahrt und einer roten Ampel“, erklärt der. Im Radio lief „Und wir wollten doch mal fliegen“ von Michelle und die Idee war geboren. Der findige Lampertheimer dichtete einen eigenen Text, dazu liefert er im typischen Kerwe-Rede-Stil einen ironischen Abriss über die Corona-Zeit. Inzwischen hat er schon wieder neue Ideen. Ergänzt werden Eichenauer und Boll durch Christian Schura und Gottfried Senftner. Schura, Maler und Dozent an der Volkshochschule, zeigt in seinem Video Schritt für Schritt, wie aus einer Skizze ein Gemälde entsteht. Zwar nur komprimiert, dennoch liefere das Laien einen einfachen Zugang zu einem komplex erscheinenden Thema.

Info: www.youtube.com/channel/UCu9MuELrwdzDCu-c95Fnv8A

