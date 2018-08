Lampertheimer Lamas bekommen grünen Besuch

Anzeige

„Es kann auch eine Spuck-Attacke erfolgen“, warnt Lemahieu. Und schon legt Harry verdächtig die Ohren am Kopf an. Lamas seien ruhige, unkomplizierte Herdentiere, aber neugierig, meint die „grüne“ Französin. „Sie fressen Gras und Heu und saufen vor allem jetzt viel Wasser“, so Lemahieu. Einige Grünenpolitiker dürfen die Tiere mit Leckerlies verwöhnen. Weil bei den Lamas kein Fellwechsel stattfinde, werden sie alle zwei Jahre geschoren. Am Bauch und Rücken allerdings auch mal zwischendurch. Im vergangenen Jahr hat sich die Grüne Jugend Bergstraße neu gegründet, erläutert Müller beim Spaziergang durch die Gärten.

Für den Wahlkampf vor der Bundestagswahl wurde bei der Grünen Jugend damals auch überlegt, wie ihr Maskottchen aussehen könne. „Warum nicht ein Lama?“, fragten sich die Mitglieder daraufhin, berichtet Moritz Müller. Und so hieß das Motto „Lama Wahlkampf“. Wenn die Tiere nicht mehr scheu seien, dann wollten die jungen Grünen die Paarhufer einmal an einem Infostand vorstellen. „Das werden mal andere Begegnungen sein“, sagt Müller schmunzelnd.

