Lampertheim.Die siebte Jahrgangsstufe des Lessing-Gymnasiums Lampertheim (LGL) trägt einen besonderen sportlichen Schwerpunkt. Hier erhalten alle Schüler seit vielen Jahren die Möglichkeit, das Skifahren zu erlernen oder den individuellen Fahrstil zu verbessern. Begleitet wurden die diesjährigen 149 Schüler durch ihre Klassenlehrer und 14 ausgebildete Skilehrkräfte innerhalb eines zweiwöchigen Zeitraums. Seit dem Winter 2017 steuert das LGL ein neues Ziel in St. Johann im Pongau (Österreich) an. Bei strahlend blauem Himmel und gut präparierten Pisten konnten alle Schüler einen enormen Fortschritt im Fahrkönnen erzielen. Natürlich wurden die Schüler vor Beginn ihrer ersten Abfahrt in die allgemeinen Verhaltensregeln des Internationalen Ski-Verbandes eingeführt. Neben dem sportlichen Erfolg stand auch das soziale Miteinander im Mittelpunkt dieser Klassenfahrt. Dafür sorgten eine Fackelwanderung sowie ein Schneefigurenwettbewerb. Auch der Spaß kam nicht zu kurz, so dass spontan eine Schneeballschlacht mit Klassen- und Skilehrkräften initiiert wurde. red (Bild: Lessing-Gymnasium)