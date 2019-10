Lampertheimer ohne Chance gegen Einhausen

Lampertheim.Im letzten Qualifikationsspiel unterlag die D2 des TV Lampertheim dem FSV Einhausen mit 1:12-Toren. Die tapfer kämpfende Truppe von Trainer Thorsten Schott wehrte sich nach Kräften, jedoch letzten Endes erfolglos.

Katz und Maus

Die Spieler aus Einhausen spielten beinahe Katz und Maus mit der Mannschaft des TV Lampertheim. Im Resultat erspielte sich der FSV Torchance um Torchance. Daher war das Spiel bereits in der ersten Halbzeit so gut wie entschieden. Denn trotz tapferer Gegenwehr ging es für den TVL mit einem 0:8-Rückstand in die Pause.

Nach einigen deutlichen Worten und Umstellung in der Mannschaft kam der TVL zwar in der zweiten Halbzeit etwa besser ins Spiel zurück, so dass sich auch tatsächlich Torchancen ergaben. Auch übte Einhausen nun nicht mehr so viel Druck aus, wie noch im ersten Durchgang.

Dennoch erspielten sich die FSV-Kicker vier weitere Treffer. Den Ehrentreffer für den TVL erzielte Collin Bauer. Nach Beendigung der Qualifikation geht es für die D2 nun in der Kreisklasse 2 weiter. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.10.2019