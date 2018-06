Anzeige

Lampertheim.Für’s Foto wurden gestern schon mal die blauen Shirts angezogen. Die Würfel mit dem weißen Aufdruck „wir-schaffen-was.de“ erinnerten zudem an den Freiwilligentag, der alle zwei Jahre ausgerufen wird. In diesem Jahr findet er am Samstag, 15. September, statt.

Es ist der sechste Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar, die Stadt Lampertheim beteiligt sich zum fünften Mal. In der Spargelstadt packen vor allem Vereine und Privatleute an. Es könnten jedoch auch Gruppen aus Betrieben mitmachen, erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer gestern beim Pressegespräch.

Kontakt Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann sich auf der Homepage wir-schaffen-was.de anmelden und Projekte einreichen. Auskünfte geben auch Dirk Eichenauer (Telefon 06206/935-233 und dirk.eichenauer@lampertheim.de) oder die Verantwortlichen bei der Metropolregion (0621/1 07 08-444 oder freiwilligentag@m-r-n.com). roi

2016 nahmen in Lampertheim 847 Freiwillige in 47 Projekten teil. „Diese Zahlen sprechen für sich“, betonte der Verwaltungschef und nannte das ehrenamtliche Engagement der Teilnehmer „eine fantastische Sache“.