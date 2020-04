Lampertheimer packen bei Gefahren mit an

Lampertheim.Dass die Lampertheimer anpackend sind, zeigen nicht nur die vielen Initiativen, die es seit Beginn der Corona-Krise in der Stadt gibt. „Das war schon immer so“, meint Margit Karb, Vorsitzende des Heimat-, Kutur-, und Museumsvereins. Ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt, wie die Ried-Bewohner mit früheren Herausforderungen umgegangen sind.

Zwar kann sich die Heimathistorikerin als Nachkriegskind selbst nicht an größere Katastrophen erinnern. Allerdings ist sie im Jahr eines heftigen Rheinhochwassers auf die Welt gekommen. Im Januar 1955 hatte der Fluss nach starken Regenfällen die Sechs-Meter-Grenze am Pegel Worms überschritten. Dazu kam Wind in Orkanstärke. „Auf meine Eltern wirkte das bedrohlich“, erzählt Margit Karb, „denn der Dammbruch von 1882 hatte sich tief in das Gedächtnis der Lampertheimer eingegraben.“ Während sich die Lage 1955 wieder entspannte, hatte der Damm in Hofheim Ende des 19. Jahrhunderts den Fluten nicht Stand gehalten. „Viele Tiere, die in ihren Ställen eingeschlossen waren, sind dabei gestorben, aber auch Menschen kamen in Hofheim ums Leben“, berichtet Karb.

Die Lampertheimer zauderten in dieser Situation nicht lange, und erhielten zudem Unterstützung aus der Umgebung. Viele Freiwillige - auch Mitglieder des Mannheimer Ruderclubs - machten sich mit Booten auf, um den vom Wasser Eingeschlossenen zu helfen. Darunter auch ein Vorfahre der Vereinsvorsitzenden. „Der Schiffer Karb soll allein 70 Personen mit seinem Nachen gerettet haben. Dafür erhielt er später sogar eine Medaille.“

Doch nicht nur einzelne, viele Lampertheimer krempelten in diesen Tagen die Ärmel hoch. So wurden in der damaligen Pestalozzischule (heute Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule) kurzerhand Notquartiere eingerichtet, um Menschen unterzubringen, die durch das Hochwasser ihr Zuhause verloren hatten. Außerdem wurden 2500 Laib Brot gesammelt und nach Hofheim gebracht.

Keine Hamsterkäufe

„Hamsterkäufe, wie wir sie heute beobachten, gab es dagegen in früheren Zeiten eher nicht“, sagt Margit Karb im Redaktionsgespräch. Nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise habe es schlicht gar nichts in Mengen zu kaufen gegeben. „Ansonsten hatten die Lampertheimer in der Vergangenheit eine natürliche Vorratshaltung.

Da war es einfach ganz normal, einen Zentner Kartoffeln im Keller zu haben, oder nach einer Hausschlachtung in der Nachbarschaft Würste für die kommenden Wochen auf den Speicher zu hängen“, betont die Vorsitzende des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins. Schließlich seien große Supermärkte, in denen sich abends schnell mal Einkäufe erledigen lassen, erst Mitte/Ende der 1960er Jahre langsam aufgekommen.

Doch dann habe sich in Teilen der Bevölkerung eine neue Sorge breit gemacht: die Angst vor den negativen Seiten der Atomkraft. Während des Baus und bei Inbetriebnahme des Kraftwerks in Biblis 1974 seien die Lampertheimer zwar zunächst positiv gegenüber der neuen Technologie eingestellt gewesen. „Furcht wurde erst dann wach, als von offizieller Seite Empfehlungen kamen, wie man sich bei einem schweren Störfall verhalten soll“, erinnert sich Margit Karb. Viele habe das zumindest nachdenklich gemacht. Andere wenige hätten sich überlegt, ob sie etwa Kellerwände mit Stahlbeton verstärken lassen sollten, damit diese sie im Ernstfall vor Strahlung schützen. In einem Lampertheimer Wohnhaus sei auf solche Art sogar die kleiner Bunker eingerichtet worden. „Dort gab es dann auch Essensvorräte für mehrere Wochen“, berichtet die Vorsitzende.

Ob diese bei einem Gau viel geholfen hätten, wagt Margit Karb zumindest zu bezweifeln. „Dennoch“, meint sie, „vielleicht machen gerade unsichtbare Gefahren den Menschen Angst“ - sei es früher die atomare Strahlung oder heute das Virus namens Corona.

© Südhessen Morgen, Montag, 27.04.2020