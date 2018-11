Lampertheimer Produkte kommen in die Tüte

Weihnachtskonzert

MGV Liederkranz probt eifrig

Bereits seit Wochen bereiten sich die Chöre des MGV Liederkranz Biblis mit intensiven Proben auf das Weihnachtskonzert vor, das am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis ...