Lampertheimer Schüler lernen teilweise wieder mit mehr Abstand

Lampertheim. Die Ankündigung von Landrat Christian Engelhardt am Donnerstag, dass die Schüler ab der achten Jahrgangsstufe ab Montag im Hybridmodus unterrichtet werden sollen (wir berichteten), hat in den weiterführenden Schulen für viel Aufregung gesorgt. Zumal die am Freitagmittag immer noch auf die Allgemeinverfügung vom Kreis Bergstraße warteten, in der genauer ausgeführt ist, wie

...