Lampertheimer Schwimmer mit neuen persönlichen Bestzeiten

Der jüngste aus der Gruppe, Philipp Uebach (Jahrgang 2008), startete gleich in zwei Dreikampfwettbewerben und erreichte über die Freistildistanz Platz 13 und im Rückenwettkampf Platz neun. Im Jahrgang 2007 startete Julie Brenner im Rückendreikampf, bei dem sie beim Beinsprint in ihrem Jahrgang die zweitschnellste Zeit erreichte, was sie in der Gesamtwertung auf Platz zehn brachte. Zudem startete sie noch über 100 Meter Freistil im Einzelrennen.

Im gleichen Jahrgang startete Jayden Bololoi über alle drei Brustdisziplinen und erreichte hier Platz 14 in der Gesamtwertung.

Ebenfalls über diese Strecken startete Tim Uebach (Jahrgang 2004). Er verbesserte seine Zeiten von den Bezirksmeisterschaften noch mal um drei Sekunden, womit er sich in der Gesamtwertung des starken Teilnehmerfeldes über Platz zehn freuen konnte. Im Jahrgang 2006 hatte sich Henrike Stöckinger ebenfalls über 100 Meter Brust qualifiziert und konnte sich auch um zwei Sekunden gegenüber den Bezirksmeisterschaften steigern.

Die Trainer Christel Mörstedt, Uschi und Natscha Bischer, alle Schwimmer und Eltern sind nun in die wohlverdiente Sommerpause gestartet, die am letzten Trainingstag mit einem großen Eis begann. Das war eine tolle, erfolgreiche Saison. red

