Lampertheim.Das Lampertheimer „Team Ihrig“ trat beim ersten Kurpfalz-Cup in Biblis mit acht Kämpfern an, um sich im Kickboxen zu messen. Beim ersten Kampfsportturnier, das in der Region ausgetragen wurde, waren fast 200 Sportler gemeldet. Celine Siebenäuger und Calvin Riedl starteten jeweils im Leichtkontakt und im Semikontakt (Pointfighting). Die beiden konnten ihre gute Form aus den Turnieren zuvor bestätigen, wurden auch beim Kurpfalz-Cup nicht geschlagen und standen somit viermal ganz oben auf dem Treppchen. Ebenfalls konnte sich Maxim Brinster freuen, der im Pointfighting in seiner Klasse den Pokal für den ersten Platz bekam. Auf dem dritten Rang in seiner Klasse stand am Ende Justin Kühnen im Pointfighting. Anton Sedaev belegte im Leichtkontakt einen vierten Platz, und im Pointfighting wurde er Dritter. Michael Sedaev konnte ebenfalls den dritten Platz belegen. Kasparas Jotkevicius holte Silber im Pointfighting, und bei den Kleinsten stand Daniel Pflaum mit einem dritten Platz auch auf dem Siegerpodest. red (Bild: Team Ihrig)