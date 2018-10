Lampertheimer Volksbühne schon wieder ausverkauft

Lampertheim.Wenn sich schon am frühen Morgen eine lange Schlange vor einer hölzernen Verkaufsbude neben dem Gemeindebüro der Lukasgemeinde bildet, dann wissen die Einheimischen: Jetzt beginnt der Vorverkauf für das neue Stück der Lampertheimer Volksbühne. Am Samstag war es mal wieder soweit. Mitglieder des Mundart-Ensembles gaben persönlich die begehrten Tickets aus. „E bissl bleed iss a meschugge“, ein „Schwoangk in drei Aggde“, frei nach „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel, feiert am Samstag, 10. November, in der Notkirche Premiere. Allerdings sind schon jetzt alle Aufführungen ausverkauft. Regie führt diesmal Michael Tschirner. / red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018