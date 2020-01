Lampertheimer vor Erfelden gewarnt

Lampertheim.Eine ganz unangenehme Aufgabe wartet am Sonntag (18 Uhr) auf die Handballer des TV Lampertheim: Sie empfangen in der Jahnhalle den abstiegsbedrohten Vorletzten ESG Erfelden. „Die werden sich zerreißen und wir müssen Ruhe bewahren und dagegenhalten“, erwartet Trainer Achim Schmied „ein hartes Stück Arbeit“.

Bei aktuell zu erwartenden drei Absteigern steht Erfelden mit 6:24 Punkten enorm unter Druck. Bis Platz neun, den Mörfelden einnimmt, geht die Gefahrenzone. „Spiele gegen solche Mannschaften sind nie Selbstläufer“, warnt Schmied, der auch mit einer Mischung aus Überraschung und Respekt den jüngsten 21:20-Erfolg Erfeldens gegen Arheilgen zur Kenntnis genommen hat. „Wenn es noch einer Warnung bedurft hat, dann war sie das.“

Fragezeichen hinter Sauls Einsatz

Gleichwohl sieht Schmied sein Team in der Favoritenrolle „und diese nehmen wir auch an“, betont der Übungsleiter, der mit einem Sieg den vierten Rang untermauern und den Anschluss an die Top-Drei halten will. Allerdings könnte ihm der zuletzt so gut aufgelegte Keeper Frederik Saul fehlen, der einen beruflichen Termin hat. „Ob das rechtzeitig klappt, müssen wir sehen. Aber mit Max Griesheimer haben wir ja noch einen sehr starken Torhüter, der uns in dieser Runde schon einige Punkte gerettet hat“, erklärt Schmied. Fehlen wird definitiv noch Routinier Michael Redig mit seinem Riss der Strecksehne im Daumen. „Ich hoffe aber, dass er im Laufe der Februars wieder dabei sein kann“, rechnet der TVL-Coach mit einem baldigen Comeback des Rückraumspielers.

Unterdessen laufen die Gespräche für die nächste Saison bei den Spargelstädtern auf Hochtouren. Nachdem Schmied schon in der Winterpause verlängert hatte, haben auch die ersten Spieler ihr Bleiben zugesagt. „Aber unser Abteilungsleiter Tobias Zielonka hat noch einige Gespräche zu führen. Ich hoffe natürlich, dass das Team im Großen und Ganzen beisammen bleibt“, erklärt der Trainer. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.02.2020