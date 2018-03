Lampertheimer Wundertüte

Anzeige

Deckung der Schlüssel

„Wenn sie ins Rollen kommen, sind sie nur schwer zu stoppen. Gelingt es uns allerdings, in der Deckung auch mal etwas antizipativ zu agieren, dann können uns auch Ballgewinne gelingen“, hat er seine Mannschaft intensiv auf die Spielweise des Gegners vorbereitet. Gerade auf den Halbpositionen soll durchaus auch einmal „spekuliert“ und der Ballweg bedroht werden.

Schmied weiß aber natürlich auch, dass diese Spielweise ein hohes Risiko birgt, dass die Abwehr extrem aufmerksam und auch bei einem missglückten Abfangversuch schnell auf den Beinen sein muss, um keine großen Lücken entstehen zu lassen. „Ich rechne schon mit einem sehr intensiven Spiel, in dem es auch viel auf die Tagesform ankommen wird. Natürlich ist Crumstadt favorisiert, aber das waren die Fürther auch, als sie vor drei Wochen zu uns kamen“, schmunzelt Schmied.

Die Lampertheimer Defensive muss versuchen, die Kreise der torgefährlichen Sebastian Avemarie und Christian Pudel einzuengen, aber auch Tom Friedrich ist nicht zu vernachlässigen. „Sie sind in der Breite gut aufgestellt“, hat der TVL-Coach beobachtet, aber in erster Linie ist es die schnelle Spielweise, die diesen Gegner gefährlich macht, sei es im gebundenen Angriffsspiel oder auch in der ersten und zweiten Welle. Da müssen wir auch mit einem guten Rückzugsverhalten punkten“, mahnt der Trainer. Nicht ganz so ideal ist bei den Spargelstädtern die personelle Situation: Zwar hat sich der zuletzt krankheitsbedingt fehlende Nicolas Glanzner zurückgemeldet, dafür hat es nun Tizian Karb erwischt, der wohl bis Sonntag nicht fit sein wird. Bauen kann Schmied wieder auf Michael Redig nach dessen Urlaub. „Dafür fehlt uns Benjamin Eschenauer, der beruflich verhindert ist. Das ist für uns eine deutliche Schwächung“, muss Schmied den durchsetzungsstarken Kreisläufer ersetzen, der mit immerhin 77 Toren in 14 Spielen und einem Schnitt von 5,5 Treffern pro Partie der beste TVL-Werfer ist.

„Dass wir nicht in Bestbesetzung antreten können, macht die Aufgabe gegen Crumstadt/Goddelau nicht leichter. Aber wir wollen mit einer engagierten Vorstellung den Gästen das Leben schwermachen und vor unseren Zuschauern ein gutes Spiel zeigen. Auf alle Fälle muss eine Reaktion gegenüber der Niederlage in Arheilgen her“, fordert Schmied. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.02.2018