Lampertheimerinnen unterwegs auf den Wegen der „Tatort“-Kommissare

Lampertheim.Die Lampertheimer Landfrauen waren auch dieses Jahr auf Weihnachtsfahrt. In Münster konnten sich die 42 Teilnehmerinnen selbst davon überzeugen, wie schön die dortigen Weihnachtsmärkte geschmückt sind. Die Reisegruppe flanierte bei ihrem zweitägigen Aufenthalt vorbei an den rund 300 Buden der fünf Märkte in der Altstadt.

Morgens machte man sich auf, um viel Geschichtliches über die imposante und traditionsreiche westfälische Stadt zu erfahren. Vor dem zwar von Bischöfen erbauten, aber nie von ihnen bewohnten Schloss, das heute die Universität beherbergt, ging die Stadtführung los. Vorbei an der Promenade ging es direkt in die Altstadt. Aber wer dachte, in Münster gäbe es nur Geschichtliches über viele Kirchen und alte Gemäuer, lag falsch. Sicherlich waren die teils nach dem Krieg nach alten Vorlagen wieder aufgebauten Häuser sehr interessant. Aber das erste große Highlight der Führung war ein Antiquariat. Es dient dem Buchhändler und Privatdetektiv „Wilsberg“ aus der gleichnamigen ZDF-Krimiserie als Dreh- und Angelpunkt. Viel Wissenswertes gab es auch über den Münsteraner „Tatort“. Die Landfrauen wandelten auf dem Kopfsteinpflaster, auf dem Kommissar Thiel und Professor Börne ihre Fälle lösen. Bei der Reise, die wieder von Andrea Strauß und Monika Wegerle organisiert und geführt wurde, hatten die Lampertheimer Landfrauen viel Spaß und eine lehrreich Zeit. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.12.2019