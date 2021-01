Auch Elche profitieren von der finnischen Seenvielfalt. © dpa

Hofheim.Digitale Veranstaltungen statt Präsenz sind auch bei den Hofheimer Landfrauen während der Pandemie angesagt. Am Montag, 25. Januar, findet in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverband Hessen von 19 bis 20.30 Uhr die Online-Veranstaltung „Finnland – das Land der tausend Seen“ im Rahmen der Landwirtschaftlichen Woche Südhessen statt. Joachim Diesner, Referent im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, berichtet von dem Land mit Bildern, Erläuterungen und Einblicken in die dortige Landwirtschaft, Anekdoten und persönlichen Erlebnissen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, teilt die erste Vorsitzende Birgit Biebesheimer mit. Eine Anmeldung unter www.landfrauen-bildung.de ist erforderlich. Der Landesverband versendet einen entsprechenden Zugangslink. Darüber hinaus finden sich auf dieser Homepage Termine für Online-Seminare zu Themen wie „Zoom kennenlernen“. fh

