Landfrauen schmieden Pläne

Hofheim.Der Landfrauenverein hat bei seiner Zusammenkunft sein neues Programm fertiggestellt. Der Reigen an Veranstaltungen wird am Mittwoch, 6. November, 19 Uhr, im „Hof auf der Bein“ mit einem Vortrag von Dörte Bitsch über Fingerfood fortgesetzt. Zwei Wochen später geht es am Mittwoch, 20. November, ins Unikat nach Heppenheim zum Bemalen von Keramik. Beim zweiten Howwemer Weihnachtsmarkt am Bürgerhaus am ersten Dezemberwochenende verkaufen die Landfrauen ihren selbst eingekochten Latwerge. Die Weihnachtsfeier steigt am Mittwoch, 18. Dezember, 19 Uhr, wiederum im „Hof auf der Bein“.

Zum Jahresauftakt 2020 wird am Donnerstag, 9. Januar, eine Nachtwanderung mit Einkehr in der „Nordemer Stubb“ unternommen. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Friedenskirche. Um Inkontinenz geht es beim Vortrag von Dr. Peter Hinz am Mittwoch, 22. Januar, 19.30 Uhr, im Vereinsraum des Bürgerhauses. Über „Erste Hilfe für die Oberweite“ spricht Andrea Hegen am Mittwoch, 5. Februar, 19 Uhr, im Gemeindehaus. Zum Heringsessen finden sich die Frauen am Mittwoch, 26. Februar, 19.30 Uhr, erneut im „Hof auf der Bein“ ein. Im März folgen die Vorträge von Christel Götzinger über „Lecker snacken mit Frischkäse“ (11.) und von Erika Kurtenacker zum Thema „Rund ums Hochbeet“ (25.). Beide beginnen um 19.30 Uhr im Vereinsraum des Bürgerhauses.

Ausflug, Workshop und Gymnastik

Der Viertagesausflug vom 16. bis 19. April führt zur Tulpenblüte nach Holland. Zur Generalversammlung finden sich die Landfrauen am Mittwoch, 29. April, 19.30 Uhr, im „Hof auf der Bein“ ein. Ein Ausflug nach Marburg folgt am Mittwoch, 13. Mai. Der Besuch bei Anette Jansen am Mittwoch, 27. Mai, steht unter dem Motto „Bienenfreundlicher Garten“. In die Pedale treten die Damen im Rahmen ihrer Pfingstfahrradtour am 1. Juni. Die kleine Eselranch in Groß-Rohrheim wird am Samstag, 20. Juni, besucht, den Abschluss bildet der zweitägige Workshop „Feuersteine“ mit Bildhauer Holger Schinz-Sauerwein auf dem Starrfelder Hof am ersten Septemberwochenende.

Regelmäßige Termine sind zudem die donnerstags um 20 Uhr in der Schulturnhalle beginnende Gymnastikstunde der Landfrauen sowie der dienstags um 19.30 Uhr stattfindende Strick- und Häkelabend im Vereinsraum des Bürgerhauses. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 21.10.2019