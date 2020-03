Landrat Engelhardt: "Ruhe bewahren"

Lampertheim. Eine 42-jährige Frau aus Lampertheim hat sich nach Angaben des Kreisgesundheitsamts in Heppenheim mit dem Coronavirus infiziert. Sie habe „leichte Krankheitssymptome“, wie Pressesprecher Johannes Bunsch am Montag auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte. Deshalb befinde sich die Frau in häuslicher Quarantäne. Sie habe sich beim Karneval im nordrhein-westfälischen Heinsberg infiziert, heißt es weiter. Das Gesundheitsamt betreue die Frau und deren Familie engmaschig. Die Familie habe seit ihrer Rückkehr aus Nordrhein-Westfalen keinen persönlichen Kontakt zu anderen Personen im Kreis Bergstraße gehabt.

„Ich rufe alle Menschen im Kreis Bergstraße und auch die Medien auf, Ruhe zu bewahren“, betonte Landrat Christian Engelhardt. Er warnte vor „Hysterie und unnötiger Panik“ und forderte dazu auf, „die bekannten Hygienemaßnahmen zu beachten“. Die Gesundheitsdezernentin des Kreises, Diana Stolz, sagte, das Gesundheitsamt sei „auf den Ausbruch des Coronavirus vorbereitet“. Die Behörde übernehme sofort die Steuerung, sobald bei einem Patienten der leichteste Verdacht auf eine Infektion nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts gemeldet werde, so Stolz weiter.

Auch die Gesundheitsdezernentin betonte, Menschen, die mögliche Symptome bei sich wahrnähmen, sollten sich zwingend telefonisch mit dem Hausarzt besprechen beziehungsweise das Gesundheitsamt oder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) kontaktieren. Erhärte sich der Verdacht einer Infektion, würde das Gesundheitsamt die „infektionsepidemiologisch federführende Funktion“ übernehmen.

Krankenhaus „gut vorbereitet“

Daniel Frische, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Bergstraße, sagte, das Krankenhaus sei „gut vorbereitet“. Das Personal sei geschult und wisse, mit entsprechenden Patienten umzugehen. Frische appellierte, „bei den ersten grippeähnlichen Anzeichen“ nicht sofort die Notaufnahme aufzusuchen, sondern sich an die Hotlines zu wenden.

Der Rettungsdienst im Kreis Bergstraße habe sich für Notfalleinsätze und Krankentransporte, bei denen Kontakt zu einem potenziellen Verdachtsfall bestehen könnte, gerüstet, heißt es weiter. Vorgehensweise, Fahrzeugdesinfektion und persönliche Schutzmaßnahmen der Rettungsteams seien festgelegt und entsprächen den fachlichen medizinischen Vorgaben.

Unterdessen hält die Kreisverwaltung fest, es treffe nicht zu, dass eine Oberstufenklasse des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums kürzlich eine Fahrt nach Italien unternommen habe. Ein Lampertheimer Hausarzt hatte das gegenüber dieser Redaktion erklärt (SHM vom 29. Februar 2020). Es hätten zwar verschiedene Klassen aus dem Kreisgebiet Italien-Fahrten unternommen. Die Prüfung habe jedoch ergeben, dass diese Fahrten nicht in Risikogebiete nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts geführt haben, so die Kreisverwaltung.

