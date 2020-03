Landrat fordert zügige Entscheidung

Lampertheim.Eine schnelle Entscheidung fordert Landrat Christian Engelhardt in Sachen Parkhaus in der Innenstadt. „Bei uns brennt die Hütte“, sagt er. „Wir brauchen dringend mehr Platz an den Lampertheimer Grundschulen.“ Er könne keinesfalls Schüler ablehnen. Falls auf absehbare Zeit kein Beschluss gefasst werde, müsse sich der Kreis für eine Alternative entscheiden: „Dann werden wir die Pestalozzischule ausbauen“, kündigt Engelhardt an. Allerdings müssten die Schülerströme dann umgelenkt werden. Das bedeutet: Kinder aus dem Stadtkern müssten die Schule außerhalb besuchen und dafür einen längeren Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Für viele Lampertheimer Familie sei das eine sehr nachteilige Entwicklung, fürchtet der Landrat. sbo

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.03.2020