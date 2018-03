Anzeige

Lampertheim.Inwieweit die Stadt in die Pläne des Landrats einbezogen sei, das Schulzentrum West in einen Biedensand-Campus umzubauen, wollte CDU-Fraktionsmitglied Nunzio Galvagno im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss wissen. Bürgermeister Gottfried Störmer räumte ein, mit den fortgeschrittenen Plänen Christian Engelhardts konfrontiert worden zu sein. Der Landrat sei aber darum gebeten worden, die Stadt an den weiteren Entwicklungen partizipieren zu lassen. Erster Stadtrat Jens Klingler ergänzte, in diesem Zuge sei wegen des hohen „Vereinsdrucks“ in Lampertheim auch auf den Erhalt der Altrheinhalle gepocht worden. Galvagnos Vorschlag, dem Landrat einen anderen Campus-Standort anzubieten, wurde im Ausschuss nicht weiterverfolgt. urs