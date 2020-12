Landschaftspflegeverband soll Fördertöpfe anzapfen

Lampertheim.Die SPD Lampertheim steht der Gründung eines Landschaftspflegeverbandes auf Kreisebene offen gegenüber. Das wurde bei einem öffentlichen Fraktionsgespräch mit dem Kreisbeigeordneten Karsten Krug per Videokonferenz deutlich. Der Lampertheimer Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat zur Kommunalwahl Marius Schmidt bewertet den Vorstoß des sozialdemokratischen Landratskandidaten als „sinnvolle Ergänzung“ und „ein positives Signal“. Um eine einheitliche Linie zu finden, will die Partei in den kommenden Wochen auch Gespräche mit dem Koalitionspartner und dem Arbeitskreis Energie und Nachhaltigkeit führen. Mit Widerstand rechnet man vor allem aus den Bürgermeisterbüros.

Geht es nach dem Umweltdezernenten Karsten Krug, könnte ein zwar vom Kreis ins Leben gerufener, aber von ihm unabhängiger Landschaftspflegeverband künftig die Region in Sachen Umweltschutz und Landwirtschaft strukturell besser aufstellen und ehrenamtlich getragene Initiativen bei ihrer Arbeit entlasten. Konkret bedeutet das: Der Verband soll sich als Gemeinschaft vielfältiger Interessensvertreter mit einem Geschäftsführer und einer halben Büro-Stelle nicht nur um die Bestandspflege kümmern. Krug sieht dessen Aufgaben insbesondere darin, Landesfördertöpfe abzurufen.

„Viele sind bisher nicht angezapft, weil einfach die Maßnahmen-träger fehlen“, sagte er. Würden private und ehrenamtliche Kräfte fehlen, könnte der Verband mit professionellen Strukturen einspringen. Die Hauptaufgabe sieht Krug dementsprechend in aktiver Förderarbeit. Mögliche Maßnahmen könnten etwa das Anlegen von Streuobstwiesen, Straßenbegleitgrün oder der Artenschutz sein. Mit der Ausführung könnten dann Landwirte beauftragt werden, der Verband würde dann nur planerisch tätig. Grundvoraussetzung für dieses Modell ist die Form als eingetragener Verein, der nicht der Kreisverwaltung unterliegt. Er solle dann gleichberechtigt aus den Bereichen Landwirtschaft, Naturschutz und Kommunen besetzt sein. Das Credo dabei: „Geld ist über Förderungen da. Es braucht nur jemand, der die Arbeit übernimmt“, so Krug. Aus seiner Sicht sei das ein „Benefit in Sachen Biodiversität“ für die Kommunen.

Ähnliche Modelle in der Region

Die Idee schwelt beim Umweltdezernenten schon länger. Bei einer Konferenz mit 130 Interessensvertretern Anfang des Jahres hat sich das Vorhaben verfestigt. Etwa im Rhein-Neckar-Kreis oder seit wenigen Tagen auch im Kreis Groß-Gerau gibt es solche Modelle bereits. Die finanziellen Voraussetzungen dafür seien günstig wie nie. Vier bis fünf Kommunen bräuchte es beim Vorhaben mindestens, Ziel seien zehn Mitglieder. Die müssten einen jährlichen Betrag je nach Größe entrichten. Für Lampertheim rechnet Krug mit einer Summe von rund 10 000 Euro.

Ein ähnlicher Vorschlag war vor fünf Jahren und damit vor Krugs Amtszeit im Gewässerverband von mehreren Mitgliedern abgelehnt worden. Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer lehnt auf Anfrage dieser Redaktion ein solches Vorhaben zwar nicht grundsätzlich ab. Er gibt aber zu bedenken, dass es bereits einen Beregnungsverband Hessisches Ried, einen Wasserverband Bürstadt und einen Gewässerverband Bergstraße gibt, bei denen Lampertheim als Kommune schon Mitglied ist.

Zusätzlich führten die Technischen Betriebsdienste der Stadt und ehrenamtliche Institutionen wie der naturschutzbund (Nabu) und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) diese Aufgaben aus. In diesen Verbänden sei die Stadt bereits finanziell beteiligt. Einen weiteren Verband, der die gleichen Aufgaben übernimmt, hält die Stadt für „wenig zielführend“. „Eine organisatorische Zusammenführung“, so Stadtsprecher Christian Pfeiffer, „wäre durchaus vorstellbar.“ Allerdings nur, wenn geklärt würde, was mit den weiteren Aufgaben der anderen Verbände geschehe.

Auch der im Kreis erfahrene SPD-Mann Fritz Götz gab die politische Dimension zu bedenken. Ein Verband könne etwa im Hinblick auf Ausgleichsflächen auch Druck auf Kommunen ausüben. Krug hielt dagegen, es ginge nicht um Entmachtung oder Kompetenzabtritt, sondern Unterstützung. Den Kommunen stünde frei, welche Bereiche sie in Anspruch nähmen.

