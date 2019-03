Landwirte wehren sich

Lampertheim.Sie haben die Nase voll. Und das aus vielerlei Gründen. Zuerst wegen des schlechten Rufs, der den Landwirten hierzulande angehaftet wird, wann immer ökologische Krisen drohen. „Wir sind an allem schuld“, klagt der Vorsitzende des Lampertheimer Ortsbauernverbands, Gerd Knecht: „Am Bienensterben, am zu hohen Wasserverbrauch und am Rückgang der Vögel.“ Dass diese Entwicklungen auf mehreren Ursachen beruhen, die die Landwirte nicht beeinflussen können, werde in der öffentlichen Wahrnehmung unterdrückt.

Bei der jüngsten Generalversammlung haben sich Knecht und seine Berufskollegen etwas Luft verschafft und Klarstellung betrieben. Am Insektensterben sei auch die „Lichtverschmutzung“ – also die hohe Dichte an künstlichen Lichtquellen – verantwortlich. Dass Insekten an Pflanzenschutzmitteln zugrunde gehen, wollen sie ebenso nicht auf sich sitzen lassen: „Schließlich sind wir keine Chemiker“, beruft sich Ortsbauernchef Knecht auf das Verursacherprinzip zu Lasten der Hersteller.

Der 60-Jährige wurde in der jüngsten Generalversammlung für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt. Danach soll Schluss sein und sollen Jüngere nachrücken. Wichtigstes Vorhaben ist in diesem Jahr der Widerstand gegen die gefürchtete Zerschneidung von Anbauflächen durch eine ICE-Trasse. Hierfür ersuchen die Landwirte um Rechtsbeistand, ähnlich wie bei der Planung einer Südumgehung bei Rosengarten. Neben dem schlechten Berufsprestige ist es der anhaltende Landverbrauch, der den Lampertheimer Bauern immer stärker zu schaffen macht. urs

