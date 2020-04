Lampertheim.Wenn der „Medert Fritz aus dem Schulgässchen“ über die Landwirtschaft in früheren Zeiten berichtet, könnte ihm stundenlang zugehört werden. Denn der 88-Jährige verfügt über jahrelange Erfahrungen als Landwirt und kann spannende, wie lustige Anekdoten erzählen. Er war von 1953 bis 1964 der Vorsitzende des Jungbauernvereins Lampertheim. Seit rund zehn Jahren ist Michael Schmidt der Vereinsvorsitzende.

Das Thema für das Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ lautet: „Landwirtschaft im Wandel der Zeit – im Hinblick auf das 100. Jubiläum der Jungbauern“. Treffpunkt ist auf dem Hof vom Gemüsebau Schmidt in den Böllenruthen, vor der Wand mit den museumsreifen Gerätschaften aus der Vergangenheit. Diese dort ausgestellten landwirtschaftlichen Geräte sind ehemals unter Verwendung von Holz in Handarbeit hergestellt worden, um den Geldbeutel nicht unnötig zu belasten.

Vielseitige Arbeit

Im zarten Alter von 15 Jahren hatte Fritz Medert den elterlichen Hof übernommen. „Mir wurden zwei Gäule zur Seite gestellt, und schon ging es zum Pflügen“, erklärt Medert. Da Bauer ein Ur-Beruf ist und Medert die Landwirtschaft auch in schwierigen Zeiten als Weg der Zukunft ansah, kämpfte sich der junge Mann durch. Er erwarb Kenntnisse und erlernte Fertigkeiten wie in der Betriebsorganisation, Tierhaltung, Landtechnik sowie in der Bewirtschaftung der Felder.

„Früher war die Tierhaltung ein wichtiges Standbein“, erläutert Medert. Deshalb war die Arbeit der Bauern vielseitig, aber auch körperlich anstrengend. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei es vor allem darum gegangen, Selbstversorger zu sein. „Für die Bauern war es wichtig, ihren Boden zu bestellen und Kartoffeln, Korn und Rüben sowie Futter für das Vieh anzubauen. So wurden auch Mieten mit Rübenkraut angelegt, das dann im Winter als Futter diente.“ Außerdem bewirtschafteten die Landwirte Flächen mit den Sonderkulturen Tabak und Spargel.

Tagesablauf hat sich geändert

Medert schildert den Tagesablauf: Um 6 Uhr ging es in den Stall, um Schweine, Milchkühe und Kleintiere zu füttern. Seine Ehefrau Gerda führte inzwischen den Haushalt. Später musste die gemolkene Milch zur Sammelstelle gebracht werden. In den späteren Jahren sei die landwirtschaftliche Nutzfläche je Betrieb angestiegen. In der Gründungszeit habe es drei Drillmaschinen in Lampertheim gegeben. Vor den Pflug und die Egge seien Pferde gespannt worden. Wer sich keine Pferde leisten konnte, habe Kühe genommen, so Medert.

Mähbinder gab es ab 1935, die das Mähen des Getreides sowie das Bündeln und Binden der Kornhalme übernahm. Zuvor habe der Bauer das Getreide von Hand mit einer Sense geerntet. Ab 1937 erleichterte eine Kartoffelschleuder die Ernte. Zwei Traktoren rollten 1947 durch Lampertheim.

Zum Landwirt geboren

Medert und Schmidt berichten, dass sich die Landwirtschaft grundlegend gewandelt hat. Es kam zur Mechanisierung, die Betriebe wurden immer moderner und die Bauern spezialisierten sich. Neues Saatgut und Pflanzenschutzmittel kamen auf den Markt. Allerdings wurde die Tierhaltung immer weniger. Dafür stiegen die Aufgaben für die Landwirte.

Michael Schmidt ist in die Landwirtschaft hineingewachsen. Er hat seinen Vater Karl-Heinz an seiner Seite und damit einen erfahrenen Ansprechpartner. Karl-Heinz Schmidt war nach Walter Steinmetz zwölf Jahre lang der Vorsitzende der Jungbauern. Gemüsebau Schmidt ist ein Familienunternehmen. Gemeinsam bewirtschaften Karl-Heinz mit Ehefrau Annerose, Michael Schmidt mit Ehefrau Gosia und Klaus Schmidt den Hof und die Feldkulturen. Jungbauer Michael ist vor allem für Spargel und Erdbeeren zuständig, Ehefrau Gosia für die Büroarbeiten, Mutter Annerose für den Salat, Vater Karl-Heinz für den Pflanzenschutz, und Jungbauer Klaus für Rollrasen. Maschinen ersetzten die Arbeitskraft, Hilfsmittel übernahmen die anstrengenden Tätigkeiten und mehr Menschen könnten mit landwirtschaftlichen Produkten ernährt werden. Beide Lampertheimer sind sich einig: „Zum Landwirt muss man geboren sein.“ Michael Schmidt ergänzt: „Zu diesem Beruf gehört eine Portion Idealismus.“ Die Bauern müssten immer mehr produzieren, damit das gleiche Geld in die Kasse kommt und sie überleben können, betont der 47-Jährige. Die von den Landwirten regional produzierten Nahrungsmittel seien von hoher Qualität. Es werde erwartet, dass die Erzeugnisse möglichst billig seien, sagt Schmidt.

Hierbei müsse es jedoch um faire Bedingungen gehen und die Leistungen der Bauern sollten mehr anerkannt werden. „Es war nicht immer einfach, erinnert sich Fritz Medert an die Kriegsjahre und die Nachkriegszeit. Auch heute durchlebten die Landwirte manch stürmische Zeit, meinen die Gesprächspartner.

In seinem Amt als Jungbauernvorsitzender begegnen Schmidt und dem Team gemeinsame Herausforderungen. So beklagen die Lampertheimer Landwirte den fortschreitenden Landverlust, die Zerschneidung und den Verbrauch der Felder durch die Planung einer neuen ICE-Trasse, sie widersetzen sich dem Vorwurf, dass die Belastung des Grundwassers mit Nitrat durch die Landwirtschaft zustande gekommen sei.

Erntedank in der Domkirche

Fritz Medert war zum 50. Jubiläum der Jungbauern der Ideengeber des Feldgottesdienstes in der Bonaue. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums feiern die Jungbauern am 4. Oktober Erntedank. Der Gottesdienst in der Domkirche beginnt um 10 Uhr, anschließend gibt es ein Mittagessen in der Notkirche.

