Lampertheim.Am Freitag, 13. April, 20 Uhr, veranstaltet die Stadtbücherei Lampertheim mit einem „Buchlustabend“ die zweite lange Nacht der Bücher. Das Team der Bücherei lädt dazu ein, in Ruhe in den Regalen zu stöbern und zu schmökern. Die Teilnehmer können auf diese Weise die Bestände der Bibliothek in einem exklusiven Rahmen erkunden. Viele Schätze und Anregungen warten darauf, entdeckt zu werden.

Dabei soll auch Raum für Gespräche sein. Ein Unterhaltungsprogramm mit Romanvorstellungen von aktuellen bis klassischen Romanen sowie eine Büchereiführung runden den Abend ab. Die Ausstellung von DIY-Projekten zur „Vermeidung und Verwandlung von Müll und ungenützten Dingen“, die durch Bücher aus der Stadtbücherei angeregt wurden, kann ebenfalls betrachtet werden. Ein Glas Sekt und kleine Snacks stehen für die Gäste bereit. red